Gia đình LS Đài ‘không chấp nhận luật sư chỉ định’

Bản quyền hình ảnh FB Nguyen Van Dai Image caption Luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị giam hơn hai năm mà chưa có phiên tòa xét xử

Vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài nói với BBC rằng gia đình "không chấp nhận việc chính quyền chỉ định luật sư cho ông Đài" thay cho ba người mà gia đình đã mời.

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị giam giữ đã hơn hai năm nhưng phiên tòa xét xử đến nay vẫn chưa diễn ra.

Hôm 31/12, trả lời BBC bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Đài nói: "Chồng tôi gửi thư viết là đã kết thúc điều tra hôm 12/12. Lẽ ra điều tra xong, họ phải cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ba luật sư tôi mà đã làm đủ thủ tục mời là các ông Hà Huy Sơn, Nguyễn Văn Miếng và Đoàn Thái Duyên Hải."

"Trong hai năm qua, các luật sư viết công văn cứ hết hạn tạm giam ông Đài bốn tháng một lần gửi họ và họ cũng đã viết công văn trả lời luật sư là do đang trong giai đoạn điều tra nên luật sư chưa được tham gia."

"Vậy mà giờ đây tôi được một luật sư khác báo tin là ông ấy được chỉ định để bào chữa cho chồng tôi vì lý do ông Đài không có luật sư."

"Gia đình tôi không chấp nhận việc chính quyền chỉ định luật sư cho ông Đài thay cho ba người mà chúng tôi đã mời."

Bản quyền hình ảnh Fb Vu Minh Khanh Image caption Bà Vũ Minh Khánh cùng những người bạn đi thăm chồng bà tại Trại tạm giam B14, Bộ Công an hôm 1/4/2017

'Công khai, công bằng'

"Tôi sẽ làm giấy từ chối luật sư được chỉ định, khiếu nại đến Viện Kiểm sát và các cơ quan tố tụng về việc này. Đồng thời, tôi làm lại thủ tục từ đầu để mời đúng các luật sư theo ý nguyện của chồng tôi."

Bà Khánh cũng cho biết thêm: "Tôi mong các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng để chồng tôi có được phiên tòa công khai, công bằng."

Bà cũng xác nhận là sứ quán Đức "có gởi công hàm bảo lãnh định cư đối với Luật sư Nguyễn Văn Đài" nhưng bà không biết quyết định của ông thế nào do "đã bảy tháng chưa được gặp chồng trong nhà tù."

Hôm 31/12, Luật sư Nguyễn Văn Miếng nói với BBC: "Quyền không cho luật sư tham gia trong giai đoạn điều tra thuộc về Viện Kiểm sát. Cơ quan điều tra tự ý từ chối thay Viện Kiểm sát là sai, và "hứa" khi nào điều tra xong thì cho các luật sư tham gia, nhưng sau đó không thực hiện. Các luật sư trong các vụ này thường phải nghe ngóng, có khi hồ sơ qua toà thì các luật sư mới biết. Và chính vì ko có luật sư nên tòa mới mời luật sư chỉ định."

Ông Miếng từ chối bình luận thêm về vụ việc.

Hôm 30/7, Bộ Công An Việt Nam loan báo việc bắt tạm giam thêm bốn người trong vụ án "Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

"Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự" và "nằm trong vụ án Nguyễn Văn Đài," Bộ Công An Việt Nam loan báo trên website.

Cùng thời điểm, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà.

Tháng 12/2015, Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt sau khi ông nói chuyện về hiến pháp và các quyền con người cơ bản trước một cử tọa chừng 70 người tại nhà của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Luật sư Đài từng bị tù giam bốn năm và mãn hạn tù ngày 6/3/2011 vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước.

Ông cũng bị quản chế bốn năm trong vụ án mà ông và một cộng sự, luật sư Lê Thị Công Nhân, bị bắt vào ngày 6/3/2007.