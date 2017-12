Phan Văn Anh Vũ ‘bị giữ’ ở Singapore?

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM Image caption Bãi biển Đà Nẵng và một công trình đang xây dở - ảnh minh họa

Ông Phan Văn Anh Vũ, doanh nhân đang bị công an Việt Nam truy nã, đã bị tạm giữ ở Singapore, theo một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật 31/12/2017.

Trước đó hôm 21/12, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã ông Vũ, một doanh nhân ở Đà Nẵng, bị cho là "không biết đang ở đâu" sau khi có việc khởi tố ông về hành vi "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước".

Vào đúng ngày cuối năm 2017, blogger Bùi Thanh Hiếu đăng bài trên mạng nói rằng ông Vũ đang bị giới chức Singapore tạm giữ.

Nói với BBC, ông Bùi Thanh Hiếu (còn được biết với bút danh Người Buôn Gió, hiện được cho cư trú tại Đức) nói rằng ông Phan Văn Anh Vũ sang Singapore ngày 21/12, rồi định xuất cảnh sang Malaysia ngày 28/12, nhưng bị Singapore chặn và tạm giữ kể từ hôm đó.

Theo nguồn này, hộ chiếu Việt Nam của ông Vũ đã bị phía Việt Nam hủy, đồng nghĩa việc ông không thể dùng giấy tờ này để ra khỏi Singapore.

"Khi ra, Singapore người ta bảo hộ chiếu này bị hủy rồi, nên ông bị giữ lại, chờ họ làm việc với Việt Nam," ông Hiếu nói.

Việc tạm giữ được cho là diễn ra khoảng lúc 11 giờ sáng ngày 28/12.

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Ông Phan Văn Anh Vũ được coi là 'trùm bất động sản' ở Đà Nẵng, với nhiều dự án nằm ở các khu đất vàng

BBC được cho hay một luật sư người Singapore đã yêu cầu giới chức cho tiếp xúc với ông Anh Vũ. Tuy nhiên, khi BBC liên lạc, luật sư này xin từ chối bình luận, cũng không xác nhận tin đồn.

Ông Bùi Thanh Hiếu nói với BBC rằng ông có thông tin vì được "gia đình ông Vũ liên lạc" sau việc tạm giữ.

BBC không liên lạc được với gia đình ông Vũ để xác nhận.

Cục quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA), quản lý việc nhập cảnh và đăng ký giấy tờ ở Singapore, chưa hồi âm thư đề nghị bình luận của BBC.

Cho đến lúc này, không có tường thuật nào trên truyền thông chính thống tại Việt Nam về tin đồn ông Vũ bị tạm giữ ở Singapore.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra Quyết định truy nã ông Anh Vũ sau quyết định khởi tố bị can về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước".

Kể từ khi có lệnh truy nã, ông Anh Vũ, còn được biết với biệt danh Vũ 'nhôm', không đưa ra tuyên bố nào với công luận.

Hôm 29/12 trên trang Vietnam News, là tờ báo tiếng Anh quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam, có bài nói "Chủ nghĩa tư bản thân hữu phá vỡ ước vọng xã hội chủ nghĩa".

Bài này nhắc các cáo buộc nhắm vào ông Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975), gọi vụ này là "lời cảnh tỉnh" cho vấn đề mà báo gọi là "chủ nghĩa tư bản thân hữu".

Dẫn độ trong ASEAN

Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin trong chuyến thăm Singapore tháng 11/2017, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam 'đề nghị việc sớm đàm phán, tiến tới ký kết các Hiệp định dẫn độ song phương'.

Bản quyền hình ảnh JIM WATSON Image caption Đường phố Đà Nẵng trong dịp đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến dự APEC

Trang web Bộ Tư pháp Việt Nam hồi tháng 5/2017 nói các nước thành viên ASEAN đã phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự và Việt Nam mong muốn có cơ sở pháp lý để thực hiện dẫn độ giữa các nước ASEAN với hình thức song phương hoặc đa phương.

Bài báo mô tả việc xây dựng Hiệp định mẫu song phương ASEAN về hợp tác trong lĩnh vực dẫn độ là vấn đề phức tạp nên mỗi nước sẽ có quy định pháp luật khác nhau và các phương thức áp dụng cũng khác nhau.

Ngoài việc tham gia Xây dựng Hiệp định mẫu khu vực về dẫn độ, Việt Nam vào thời điểm đó nói đã ký Hiệp định dẫn độ với Campuchia và Indonesia; chuẩn bị đàm phán Hiệp định về dẫn độ với Lào và đang trao đổi với Thái Lan về chủ trương đàm phán Hiệp định song phương về dẫn độ.

Hiến chương ASEAN qui định về các nguyên tắc cơ bản bao gồm việc "không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau".