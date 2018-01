Bà Schlagenhauf: “Không hy vọng phiên toà xử ông Thanh đúng luật”

Image caption Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, bà Petra Isabel Schlagenhauf nói 'hành động bất hợp pháp' của nhà cầm quyền là bằng chứng cho thấy thân chủ của bà không có một phiên tòa 'đúng luật' và 'tôn trọng pháp quyền'

Một luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức nói với BBC rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam ngăn chặn bà nhập cảnh nước này hôm 04/01/2018 là một 'hành động bất hợp pháp' và rằng đó là 'bằng chứng' cho thấy thân chủ của bà không có một phiên tòa 'đúng luật' và 'tôn trọng pháp quyền'.

Trả lời BBC Tiếng Việt hôm 07/01/2018 sau khi về tới CHLB Đức, bà Petra Isabel Schlagenhauf, cho hay:

"Tôi đến sân bay Hà Nội vào ngày 04/01/2018, vào lúc 19h20 theo giờ địa phương.

Rõ ràng, hành động bất hợp pháp này từ nhà cầm quyền Việt Nam một lần nữa là bằng chứng cho tôi thấy rằng không có một phiên tòa xét xử thân chủ của tôi mà được tiến hành theo đúng luật và tôn trọng pháp quyền Luật sư Petra Isabel Schlagenhauf

"Tôi tới bộ phận kiểm soát xuất nhập cảnh, nhận được dấu đóng thị thực cho 15 ngày (theo quy chế hợp lệ với công dân Đức), nhưng khi hộ chiếu của tôi được đặt trên máy tính, tôi được yêu cầu đi tới một quầy xuất nhập cảnh lớn hơn, sau đó mất khoảng 20 phút tới nửa tiếng, tôi nhận thấy rằng sẽ có vấn đề.

"Tôi nhiều lần yêu cầu giải thích, nhưng không nhận được bất cứ giải thích nào từ các viên chức ở đó. Tôi nghe thấy một lời bình luận bằng tiếng Việt "Đây là luật sư của Thanh."

"Trong suốt toàn bộ thời gian này, hộ chiếu của tôi bị giữ lại, và thẻ lên máy bay từ Bangkok đến Hà Nội của tôi cũng thế. Trong lúc chờ đợi, tôi nói chuyện với Đại sứ quán của tôi, để thử xem liệu Đại sứ quán có thể làm được một điều gì đó."

'Vi phạm vào điều nào?'

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử cùng với nhiều người khác vào ngày 08/01/2018, theo truyền thông nhà nước của Việt Nam

Luật sư Petra Schlagenhauf cho hay bà đã được chuyển cho một văn bản từ phía các viên chức Việt Nam tại cửa khẩu ở sân bay, sau khi đã nhiều lần yêu cầu cho biết lý do vì sao không được nhập cảnh, bà cho BBC Tiếng Việt biết thêm chi tiết:

"Tôi được trao cho, nhưng chỉ là sau khi tôi yêu cầu, một văn bản (protocol) nói rằng việc nhập cảnh của tôi đã bị từ chối vì "Điều 21"; tôi đoán rằng đó là theo luật nhập cảnh của Việt Nam.

Chúng tôi không rõ nguyên do vì sao về vụ chặn bà luật sư. Đại sứ Việt Nam đã bị mời đến trụ sở Bộ Ngoại giao Liên bang để nói chuyện về việc này Bộ Ngoại giao CHLB Đức

"Tôi thấy rằng tôi không rơi vào bất kỳ trường hợp nào quy định trong Điều luật đó.

"Sau đó, tôi được đưa trở lại chiếc phi cơ mà đã bị chậm giờ một chút vì lý do này. Hộ chiếu của tôi đã được trao cho cơ trưởng của phi cơ (Thái Lan).

"Trên máy bay, tôi nhận được thông báo từ Đại sứ quán rằng Đại sứ Đức đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và được nghe rằng việc nhập cảnh của tôi không được phép cho tới tận ngày hôm sau.

"Rõ ràng, hành động bất hợp pháp này từ nhà cầm quyền Việt Nam một lần nữa là bằng chứng cho tôi thấy rằng không có một phiên tòa xét xử thân chủ của tôi mà được tiến hành theo đúng luật và tôn trọng pháp quyền," Luật sư người Đức đưa ra bình luận trên quan điểm riêng của bà với BBC Tiếng Việt.

Bản quyền hình ảnh Carsten Koall Image caption Tòa Đại sứ Việt Nam ở Berlin được báo chí nước này chú ý đến sau vụ 'bắt cóc' ông Trịnh Xuân Thanh, theo quan điểm của phía Đức

Liên quan đến diễn biến trên, một người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Đức hôm thứ Sáu 5/01/2018 đã xác nhận với BBC Tiếng Việt về vụ việc xảy ra với bà Petra Schlagenhauf:

"Chúng tôi đã ngay lập tức liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam nhưng phía Việt Nam vẫn giữ quyết định đó. Chúng tôi không rõ nguyên do vì sao. Đại sứ Việt Nam đã bị mời đến trụ sở Bộ Ngoại giao Liên bang để nói chuyện về việc này."

Được biết, các công dân Đức theo quy định hiện hành của Việt Nam, được phép vào nước này với thời hạn không quá 15 ngày "không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh", miễn là "đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật".

Các công dân Đức được phép vào Việt Nam với thời hạn không quá 15 ngày không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, miễn là đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Quy định hiện hành của Việt Nam

BBC chưa có dịp liên hệ với các cơ quan hữu trách của Việt Nam trong dịp cuối tuần để tìm hiểu quan điểm và phản ứng của phía Việt Nam về vụ việc. Tuy nhiên, theo Điều 21 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, có 9 trường hợp giới chức "chưa cho nhập cảnh".

Nếu bà luật sư người Đức bị từ chối theo Điều 21 nêu trên, thì l‎ý do duy nhất có thể khả dĩ áp dụng là theo nội dung khoản 9, "vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Người có thẩm quyền ra quyết định "chưa cho nhập cảnh" đối với trường hợp trên cũng như gỡ bỏ quyết định đó phải là Bộ trưởng Công an hoặc Bộ trưởng Quốc phòng, luật hiện hành quy định.

