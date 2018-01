'Ưu, khuyết' công an VN được nêu tại hội nghị toàn quốc

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM Image caption Bảo vệ an ninh cho phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội ngày 8/1

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 vừa kết thúc ở Hà Nội hôm 16/1 sau hai ngày họp.

Phát biểu chỉ đạo hôm 15/1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an".

Ông đưa ra đánh giá về những "kết quả quan trọng" mà lực lượng công an đã làm trong năm 2017.

Chức năng tham mưu

"Đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Chủ động đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ.

Đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; tham mưu Chính phủ ban hành "Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới", các Chiến lược, Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm... "

Bảo vệ Apec

"Đóng góp rất quan trọng vào thành công của năm APEC 2017, không để xảy ra sơ xuất, sai sót nào."

Bảo vệ an ninh quốc gia

"Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Giữ vững an ninh tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Công an Việt Nam bảo vệ an ninh cho APEC 2017 ở Đà Nẵng

Số vụ vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý cao hơn năm trước.

Nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trọng án giết người, cướp tài sản; truy bắt và vận động đối tượng truy nã đầu thú.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về ma tuý, kinh tế, tham nhũng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng: phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý 68 vụ, 107 đối tượng tham nhũng. Kết luận điều tra 197 vụ, 467 bị can; truy tố 219 vụ, 481 bị can; xét xử sơ thẩm 205 vụ, 433 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu."

An ninh nhân dân

"Phối hợp với các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các địa phương, nhất là hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân, góp phần giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và từ cơ sở."

Đối ngoại

"Tham gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn an ninh, cảnh sát đa phương, khu vực và toàn cầu, đặc biệt là Liên hợp quốc, INTERPOL và ASEANPOL, qua đó tạo ra tiền đề và điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm."

Chỉnh đốn kỷ cương

"Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Chú trọng giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Công an, xây dựng uy tín, hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Công an."

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Hồi cuối 12/2017, tòa án ở TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xử nhóm người bị cáo buộc "khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất"

Khuyết điểm

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng kêu gọi "nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, tồn tại".

Làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân để xảy ra tình hình mất an ninh, trật tự ở một số địa bàn;

Nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế vẫn còn là khâu yếu;

Công tác đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hoá hoạt động chống đối của một số tổ chức còn hạn chế;

Công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự lưu động hiệu quả chưa cao;

Còn xảy ra nhiều vụ cháy, nổ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

Công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân;

Xảy ra lộ, lọt bí mật trong ngành;

Ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao;

Một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên, thậm chí suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Nhiệm vụ của công an năm 2018

Đặt ra mục tiêu cho lực lượng công an năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo:

Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an

Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình; nhận diện rõ đối tác, đối tượng; phát hiện từ sớm các mối đe doạ

Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lôi kéo, móc nối, tác động, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, trong đó có tham nhũng

Gương mẫu đi đầu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn; điều chỉnh, bố trí về tổ chức bộ máy Bộ Công an

Rà soát, cơ cấu lại và quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Công an, chú trọng phát triển công nghiệp an ninh.

Bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết thêm năm 2018 là "Năm công tác tổ chức, cán bộ", xây dựng Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" báo cáo Bộ Chính trị.

Ở cuối bài phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng dặn dò lực lượng công an:

"Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Ðảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"!"

Là một trong những khẩu hiệu nổi tiếng nhất về công an Việt Nam, câu nói "còn Đảng thì còn mình" vốn là của cố Tổng bí thư Lê Duẩn.

Ông Lê Duẩn đưa ra câu này tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13, năm 1959, nguyên văn là: "Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình."