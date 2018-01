Hoãn đêm diễn Nội Mông vì 'sự cố kỹ thuật'

Bản quyền hình ảnh OTHER Image caption Đêm diễn nghệ thuật Nội Mông dự kiến diễn ra vào đúng tối 19/1

Lý do tạm hoãn là do sự cố kỹ thuật, theo công văn do ban quản lý Nhà hát Lớn gửi Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.

"Sau chương trình biểu diễn đêm 18/1 của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, bộ phận kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị phục vụ cho chương trình nghệ thuật kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc theo kế hoạch được tổ chức vào 20 giờ ngày 19/1 đã phát hiện sự cố hệ thống máy cắt liên lạc của điện nguồn hoạt động không ổn định, do đó không thể đáp ứng cho yêu cầu kỹ thuật của buổi biểu diễn này", báo Tuổi Trẻ ngày 19/1 trích dẫn công văn do Giám đốc Nhà hát lớn Nguyễn Thị Minh Nguyệt ký.

Trước đó, đoàn nghệ thuật Nội Mông, Trung Quốc với 28 nghệ sĩ dự định biểu diễn ở Hà Nội và Nam Định từ 19-21/1 nhân kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Ngày 19/1 cũng trùng vào ngày kỷ niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 giữa lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc.

Việc một đêm nghệ thuật của Trung Quốc dự kiến được nhà nước Việt Nam tổ chức đúng ngày này đã gây ra những nhiều ý kiến không đồng tình từ cộng đồng mạng xã hội.

Nhiều bài viết trên Facebook bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời nhắc lại sự kiện đau thương ngày 19/1/1974 khi Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa và tiêu diệt 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong một trận hải chiến đẫm máu.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tam Sa, một thành phố do Trung Quốc này xây dựng trên đảo Phú Lâm mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng thuộc quần đảo Hoàng Sa (tên Trung Quốc là Tây Sa).

