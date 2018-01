Ấn Độ muốn tăng cường hợp tác với ASEAN

Bản quyền hình ảnh AFP/Getty Images Image caption Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng 10 lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ

Ấn Độ vừa có một động thái chiến lược gần đây, khi mời lãnh đạo của 10 quốc gia Đông Nam Á đến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ cùng với Lễ kỷ niệm thứ 69 Ngày Cộng hòa Ấn Độ trong hai ngày 25-26/1.

Theo Reuters, nhiều quan chức và nhà ngoại giao nhận định động thái này là để khuyến khích hợp tác an ninh hàng hải với các nước ASEAN trong khu vực vốn bị thống lĩnh bởi Trung Quốc.

Cùng chung mối quan tâm

Ảnh hưởng của Trung Quốc lan rộng khắp khu vực Đông Á, bao gồm việc xây dựng các cảng và nhà máy điện tại hai quốc gia Pakistan và Sri Lanka láng giềng của Ấn Độ, khiến nước này bắt đầu tìm kiếm đồng minh trong khu vực.

Và cũng như Việt Nam, Ấn Độ cũng có những tranh chấp biên giới riêng với Trung Quốc ở vùng thung lũng Doklam.

Vì vậy các quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc sẽ mong muốn tìm kiếm một sự tiếp cận sâu rộng hơn của Ấn Độ trong khu vực, và một trong số đó là Việt Nam.

Gần đây nhất, vào tháng 11/2017, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Manila, Ấn Độ tự nguyện đứng ra làm người hòa giải cho tranh chấp ở Biển Đông qua biện pháp ôn hòa và luật pháp quốc tế.

Tác giả Sriram Iyer của tờ Quartz nhận động thái này của lúc đó Modi là một điều Trung Quốc "không muốn nghe" vì chỉ muốn giải quyết vấn đề song phương.

Nhiều hoạt động song phương giữa Việt Nam-Ấn Độ

Một ngày trước khi hội nghị cấp cao diễn ra, hôm 24/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một buổi hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật về cuộc hội đàm với tiêu đề "Việt Nam đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về Biển Đông".

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ bên lề Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ hôm 24/1.

Báo này viết, "Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), thúc giục xây dựng COC hiệu quả, phù hợp và mang tính ràng buộc pháp lý..."

Sau đó vào sáng 25/1, báo Dân Trí cũng đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam làm Lễ động thổ xây dựng trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi.

Trụ sở mới này tọa lạc trên một mảnh đất rộng 3.450 m2 để xây dựng trụ sở và nhà ở cho nhân viên Đại sứ quán.

Đồng thời, theo Hãng thông tấn UNI của Ấn Độ, từ 29/1 đến 3/2 sẽ diễn ra cuộc Diễn tập Quân sự Song phương đầu tiên tại Jabalpur, Madhya Pradesh.

Bản quyền hình ảnh AFP/Getty Images Image caption Thủ tướng Narendra Modi có vẻ rất được yêu thích ở Việt Nam?

Quân đội Việt Nam và Quân đội Ấn Độ, mỗi lượng lực sẽ cử 15 sỹ quan tham gia để chuẩn bị cho các chiến dịch gìn giữ hòa bình theo ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc.

Ấn tượng tốt đẹp với Việt Nam?

Cũng theo Quartz, trong số các quốc gia Đông Nam Á mà Modi từng đến thăm, Việt Nam là quốc gia có ấn tượng đẹp nhất với vụ thủ tướng 67 tuổi này.

Dựa trên khảo sát của Gallup được công bố vào đầu năm nay, Việt Nam là nước Đông Nam Á yêu thích vị thủ tướng 67 tuổi này nhất, tặng ông 62 điểm, góp phần giúp Modi leo lên vị trí thứ 3 trong danh sách các nhà lãnh đạo được yêu thích nhất trên thế giới, chỉ sau Emmanual Macron và Angela Merkel.

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9/2016.

Trong tháng Giêng, ông Modi là thủ tướng Ấn Độ đầu tiên tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, sau hai thập niên từ khi Thủ tướng Deve Gowda tham dự năm 1997.

Với Modi, hội nghị này là dịp cho ông thúc đẩy các lợi ích đất nước, và chứng tỏ mình là nhà cải cách kinh tế.

Bảng xếp hạng mới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đặt Ấn Độ số 40 trên 137 nước về tính cạnh tranh.