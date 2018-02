Cựu quan chức Anh công bố đồng tính ở tuổi 91

Bản quyền hình ảnh FAMILY PHOTO Image caption 'Tôi thích trở thành một biểu tượng của giới đồng tính ở tuổi 91,' - cựu công chức cao cấp Anh Quôc, Barbara Hosking

"Tôi thực sự thấy thú vị với thực tế là ở tuổi của tôi, tôi có thể hoàn toàn chẳng quan tâm về việc người ta nghĩ gì về mình. Tôi nghĩ rằng tôi có một chút nguy cơ sẽ trở thành một biểu tượng đồng tính!"

Barbara Hosking vừa công bố mình đồng tính lúc 91 tuổi, sau khi đã có thì giờ suy ngẫm về cuộc đời ở giữa những hành lang quyền lực của mình.

Là một công chức cao cấp, bà Hosking từng làm việc cho hai thủ tướng, Edward Heath và Harold Wilson, cũng như một giám đốc truyền hình.

Trong suốt sự nghiệp của mình, bà từng chống lại sự kỳ thị giới tính, đấu tranh cho việc phụ nữ phải được trả lương bình đẳng, và thậm chí được có mặt trong một số cuộc họp.

Nói chuyện với Emma Barnett của BBC Radio 5, bà Hosking giải thích tại sao chưa bao giờ nói với gia đình mình về khuynh hướng tình dục của mình.

"Cha mẹ tôi sẽ không hiểu và sẽ bị sốc.

"Họ rất yêu thương tôi, nhưng cha tôi rất bảo thủ và tuân theo lề thói. Còn mẹ tôi có thể cho rằng đó (đồng tính) là một sự lựa chọn khó khăn, và khổ sở trong cuộc sống của tôi. Nhưng thật ra, tôi rất hạnh phúc. Tôi có một đời sống rất sinh động."

Bà Hosking có mối quan hệ tình cảm kéo dài 20 năm, và đã chọn công bố mình là người đồng tính khi viết cuốn hồi ký có tên "Vượt qua giới hạn: Hồi ký của một công chức bất tuân dân sự" (Exceeding My Brief: Memoirs of a Disobedient Civil Servant).

"Đàn ông đã được hưởng sự giải phóng tuyệt vời này khi luật pháp thay đổi và họ không còn phải đối diện với nguy cơ bị bỏ tù, hay trước đó nữa, có thể bị giết khi thú nhận mình đồng tính.

"Phụ nữ chưa bao giờ có sự tự do đó, và nó cực kỳ khó khăn vì bạn có thể bị tẩy chay một cách rất dễ dàng."

Bản quyền hình ảnh FAMILY PHOTO Image caption Barbara Hosking tại bữa tiệc sinh nhật mừng 90 tuổi.

Bà Hosking đã chuyển đến London từ Cornwall vào năm 21 tuổi với mục đích theo đuổi sự nghiệp báo chí.

Nhưng thay vào đó, bà làm việc cho phòng thông tin của đảng Lao Động rồi dần dà trở thành một công chức chuyên lo công việc thông tin báo chí cho Thủ Tướng Edward Heath và Harold Wilson.

Theresa May là một Thủ Tướng thời bình

Mặc dù có nhiều kinh nghiệm với đảng Lao Động, và từng nghĩ đến việc ra ứng cử vào quốc hội , bà Hosking có chút thông cảm với tình trạng khó khăn hiện giờ của Thủ Tướng Theresa May.

"Bà ấy (Theresa May) có thể là một thủ tướng tuyệt vời 'trong thời bình với số ủng hộ lớn', nhưng không có đủ khả năng để đương đầu với những gì đang xảy ra.

"Đó là một vị trí khủng khiếp cho bất kỳ vị thủ tướng nào, với một nội các chia rẽ và các dân biểu dưới quyền cũng bất đồng ý kiến.

"Thật buồn vì bà ấy có nhiều phẩm chất tốt, nhưng bà ấy không có bản năng cả quyết để làm nên được việc gì đó đáng kể, có thể là bà ấy nhìn quanh và cảm thấy mình không thể làm được".

Hosking cho rằng những đối thủ lãnh đạo bảo thủ có tiềm năng "đang nhìn bà ấy đau khổ và xem bà loay hoay đối phó vì họ không muốn tham chính vào giai đoạn này".

Từng khám phá ra là người phụ tá của mình được trả lương cao hơn mình, bà Hosking nói rằng đang rất lo lắng là phụ nữ cho đến giờ vẫn đang phải chiến đấu để được trả lương bình đẳng.

"Tôi thấy điều này thật gây sốc. Việc trả lương bình đẳng tại sao lại khó khăn như thế? Rất nhiều nơi có tệ trạng lương không được công bằng. Đừng nói với tôi rằng việc phụ nữ được trả lương thấp hơn trong các vị trí cao cấp của BBC chỉ là một điều vô tình. Phụ nữ luôn được trả lương ít hơn. Đó không thể là một tai nạn. Và điều này cần phải được giải quyết."

Barbara Hosking cũng e rằng việc đảng Lao Động chưa bao giờ bầu ra một nữ lãnh đạo là một triệu chứng của một vấn nạn mà "chưa bao giờ biến mất".

'Là đề tài bán tán tại Brussels'

Mặc dù vậy, bà Hosking tin rằng phụ nữ thời nay "có nhiều tự do hơn để là chính mình hơn ở bất cứ điểm nào trong lịch sử".

Bà nhớ trước đây phụ nữ thường được mời ra khỏi phòng sau một buổi ăn tối của các viên chức cao cấp ở Brussels.

Bản quyền hình ảnh UNKOWN Image caption Barbara từng quản lý một mỏ ở Tanzania, nơi bà tìm thấy những sinh vật như rắn hổ mang phì độc

"Tôi đã nói 'Tôi rất xin lỗi nhưng tôi phải quay lại, tôi phải ở bên cạnh Thủ Tướng, tôi là thư ký riêng của ông ấy." Họ nói:" Bạn không thể làm vậy, phụ nữ phải vắng mặt để nam phái có thể thảo luận". Tôi nói: "Ông ta không thể làm gì mà không có tôi, tôi đã làm tất cả những việc này!" Họ nói tôi đề tài của những bán tán tại Brussels vào ngày hôm sau."

Bà Hosking hy vọng rằng phong trào #metoo sẽ là một bước ngoặt cho việc phụ nữ được đối xử tốt hơn: "Có thể thay đổi văn hoá, nhưng đó là một điều rất khó khăn.

"Thường thì trong quá khứ việc bị sách nhiễu tình dục là điều mà phụ nữ chịu đựng và lờ đi mà sống. Bạn tát vào hay hất mạnh tay các người đàn ông sàm sỡ ra."

Bà cũng nói về nỗi buồn của mình trong quyết định Brexit, từng ở bên cạnh Thủ Tướng Edward Heath khi ông ký kết Hiệp Ước Rome: "Tôi là một người hoàn toàn ủng hộ việc Anh ở lại Liên Hiệp Âu Châu. Thật là tự bắn vào chân mình. Chúng ta còn tệ hơn thế. "

"Mọi người muốn có sự thay đổi, rất dễ đổ lỗi cho người nhập cư, hoặc châu Âu, như thể chúng ta không phải là một phần của châu Âu."

Và bà Hosking tiết lộ bí mật sống lâu của mình - một chút vang đỏ mỗi ngày. "Tôi uống hai ly vang đỏ mỗi ngày. Bác sĩ của tôi biết điều đó và nói OK!"