Việt Nam: Mở rộng vụ án đánh bạc ‘liên quan công an’

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh xây dựng lực lượng công an 'trong sạch'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư ngay trong Chủ nhật 11/3 để nghe báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Thông cáo phát đi sau cuộc họp nói đây là vụ án "có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an".

Có tin nói đường dây đánh bạc được điều hành bởi con rể, đã bị bắt, của cựu ủy viên Bộ Chính trị, Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thông cáo chính thức của Ban Bí thư không đề cập tin đồn này, mà nói rằng công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.

Bộ Công an được yêu cầu phối hợp với các cơ quan khác tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm các đối tượng liên quan.

Ban Bí thư nói vụ án sẽ được "xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước".

Hồi đầu năm, dự Hội nghị Công an toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi "tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh".

Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 15/1, có người đã hỏi về thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng một nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an có liên quan đến việc bảo kê đường dây đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng.

Đại diện Bộ Công an khi đó chỉ nói thông tin trên mạng xã hội trong quá trình điều tra nếu tiếp tục phát hiện đều xử lý nghiêm.