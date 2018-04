VN: 'Khai trừ' đảng viên là phụ huynh 'bắt cô giáo quỳ'

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Sự việc xảy ra hôm 28/2/2018 ở Tiểu học Bình Chánh thu hút sự chú ý của công luận ngay khi vừa được phản ảnh trên báo chí và cộng đồng mạng

Một đảng viên là phụ huynh học sinh, người mới đây đã bắt một 'cô giáo phải quỳ' để xin lỗi ở một trường tiểu học thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, miền Nam Việt Nam, đã bị 'biểu quyết khai trừ đảng', theo báo chính thống trong nước.

Báo Tuổi trẻ hôm thứ Bảy 10/3/2018 dẫn lời một quan chức ở huyện này cho hay:

"Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Bến Lức, Long An, cho biết Đảng ủy xã Nhựt Chánh vừa có báo cáo kết quả họp kỷ luật đối với ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh liên quan đến việc cô giáo phải quỳ xin lỗi," ông Trần Văn Tươi, chủ tịch UBND huyện Bến Lức được tờ báo này trích dẫn nói.

"Theo báo cáo, Đảng ủy xã Nhựt Chánh đã dựa vào những kết quả xác minh việc ông Võ Hòa Thuận hành xử tại Trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh vào ngày 28-2 cho thấy ông Thuận có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Đảng viên.

"Đảng ủy xã Nhựt Chánh đã họp bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật. Kết quả, có 11/11 phiếu thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ đối với Đảng viên Võ Hòa Thuận. Ông Tươi cho biết kết quả này sẽ được Huyện ủy tiếp tục xem xét."

Bản quyền hình ảnh VNU Image caption Bộ Giáo dục và Đào tạo, công đoàn giáo dục Việt Nam và dư luận xã hội đã lên tiếng bảo vệ nhà giáo, theo Báo Giáo Dục & Thời Đại

Báo Giáo Dục & Thời Đại, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hôm Chủ Nhật 11/3, trong một bài điểm tin tức giáo dục trong nước, nhấn mạnh việc "Lên tiếng bảo vệ danh dự nhà giáo" trong vụ việc ở trường Tiểu học Bình Chánh hôm 28/2/2018, và cho hay:

"Sự việc đáng tiếc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Chánh (Long An): Một cô giáo bị phụ huynh học sinh ép phải quỳ xin lỗi tại trường. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT, Công đoàn giáo dục Việt Nam và dư luận xã hội đã lên tiếng bảo vệ nhà giáo.

"Công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Long An do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký một ngày sau khi diễn ra sự việc đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục; có các giải pháp bảo vệ danh dự, uy tín của nhà giáo, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

"Cùng ngày, Công đoàn giáo dục Việt Nam gửi văn bản tới Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, Sở GD&ĐT Long An, Công đoàn giáo dục tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương làm rõ vụ việc và có giải pháp kịp thời để xử lý cá nhân đã có hành vi vi phạm nhân phẩm nhà giáo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông lên án những hành vi trên."

'Xem xét kỹ lưỡng, xử lý phù hợp'

Trong chuyện này ông hiệu trưởng đã chọn sai sự ưu tiên của mình, ưu tiên của ông phải là ở lại để giải quyết vấn đề chứ không phải là đi dự giờ PGS. TS. Nguyễn Phương Mai, Sydney, Úc

Báo Tuổi trẻ hôm Chủ Nhật cho biết thêm về xử lý vụ việc ở địa phương, trong đó có cả việc liên quan tới vị hiệu trưởng trường tiểu học và nữ giáo viên.

"UBND huyện Bến Lức cũng vừa nhận được kết quả làm việc của tổ xác minh đối với vụ việc cô giáo phải quỳ xin lỗi phụ huynh tại Trường tiểu học Bình Chánh," báo này dẫn lời Chủ tịch huyện, ông Trần Văn Tươi, cho hay.

Image caption Hiệu trưởng trường Tiểu học đã 'mắc sai lầm' trong xử lý sự việc, theo PGS. TS. Nguyễn Phương Mai, khách mời Bàn tròn thứ Năm của BBC

"Kết luận từ tổ xác minh cho thấy ông Thuận đã có dấu hiệu ép cô giáo quỳ. Huyện sẽ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng vụ việc để báo cáo về UBND tỉnh, trước khi có các bước xử lý phù hợp đối với thầy hiệu trưởng, cô giáo."

"Theo các báo của Việt Nam, hôm 28/2, vợ chồng của ông Võ Hòa Thuận, người vừa bị biểu quyết khai trừ đảng, đã cùng hai phụ huynh khác đến Trường tiểu học Bình Chánh để 'phản ảnh' về việc cô giáo N. bị cáo buộc đã bắt con của họ 'quỳ gối' và 'đánh vào tay' các học trò này.

"Tại đây, cô giáo N. và hiệu trưởng nhà trường đã xin lỗi, tuy nhiên ông Thuận có những lời nói và hành vi được xác định là ép cô giáo N. phải quỳ xin lỗi mới bỏ qua," báo Tuổi trẻ tường thuật.

Báo Giáo dục & Thời Đại hôm Chủ Nhật cho biết thêm:

Người ta chưa có được ý thức là bố mẹ đánh con cái, hay bố mẹ đánh học sinh, dùng nhục hình với học sinh, có thể là không tốt, hoặc thậm chí là phạm luật Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Seoul, Hàn Quốc

"Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức có hình thức phê bình, kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Bình Chánh; đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh Long An phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức, Ban Giám hiệu, Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Bình Chánh làm rõ vụ việc, nghiêm túc xử lý tập thể và cá nhân có liên quan theo thẩm quyền; có biện pháp động viên, hỗ trợ, ổn định tâm lý để cô giáo giảng dạy, công tác bình thường.

"Trên các phương tiện truyền thông cũng ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến vụ việc, trong đó hầu hết thể hiện thái độ bất bình trước cách hành xử của phụ huynh khi ép cô giáo phải quỳ xin lỗi.

"PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) - bày tỏ quan điểm, cho rằng, điều này là không thể chấp nhận trong một dân tộc có truyền thống tôn sư trọng đạo; khiến các giáo viên trẻ mất lòng tin, không đủ can cảm theo nghề," vẫn theo Giáo Dục và Thời Đại.

'Cả nhà trường và phụ huynh đều sai'

Hôm 08/3, tại Bàn tròn thứ Năm của BBC Tiếng Việt, PGS. TS. Nguyễn Phương Mai, khách mời chương trình từ Sydney, Úc, nêu quan điểm về sự việc 'cô giáo bị bắt quỳ':

Image caption 'Trong trường hợp này, cả cô giáo cũng như phụ huynh đều rất sai', GS. Nguyễn Tiến Dũng nói với Bàn tròn thứ Năm từ Seoul, Hàn Quốc

"Trong vụ này, thầy hiệu trưởng không nắm bắt được vấn đề, thầy hiệu trưởng có thể có sai lầm.

"Trong một căng thẳng giữa phụ huynh học sinh và giáo viên như thế mà lại bỏ đi dự giờ, theo tôi nghĩ trong chuyện này ông hiệu trưởng đã chọn sai sự ưu tiên của mình.

"Ưu tiên của ông phải là ở lại để giải quyết vấn đề chứ không phải là đi dự giờ."

Còn Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nhà toán học, người tham gia Bàn tròn từ Seoul, Hàn Quốc bình luận:

"Trong trường hợp này, cả cô giáo cũng như phụ huynh đều rất là sai.

"Tất nhiên người đứng lớp phải có những biện pháp để giữ kỷ luật, tuy nhiên biện pháp dùng nhục hình không phải là một biện pháp được [chấp nhận], tôi nghĩ đấy là ảnh hưởng từ xã hội ngày xưa.

"Ngay như ngày xưa, người Pháp cũng có quyền đánh học sinh, nhưng bây giờ mà như thế là thành phạm tội rồi.

"Ở Việt Nam, theo tôi hiểu, sự bạo hành đối với trẻ em ngay trong gia đình cũng rất là nhiều, trên thực tế, nó khá là hay xảy ra.

"Và người ta chưa có được ý thức là bố mẹ đánh con cái, hay bố mẹ đánh học sinh, dùng nhục hình với học sinh, có thể là không tốt, hoặc thậm chí là phạm luật," Giáo sư Tiến Dũng nói với Bàn tròn thứ Năm của BBC.

