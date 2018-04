'Khởi tố, bắt hàng chục người' vụ đánh bạc ngàn tỷ

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Hình minh họa

Đã có 74 người, gồm cả tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam, theo báo Tiền Phong và VietnamNet ở Việt Nam.

Bộ Công an Việt Nam chưa xác nhận con số 74 này trong vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Trong khi đó, báo Pháp luật TPHCM đưa tin công an đã khởi tố khoảng 80 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người.

Hôm 11/3, ông Nguyễn Thanh Hóa trở thành quan chức cao nhất bị bắt trong vụ án. Ông nguyên là Thiếu tướng - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an.

Ông Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng, và cũng bị Chủ tịch nước ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân

Các 'ông trùm' đường dây?

Một ngày sau khi Ban Bí thư Đảng Cộng sản công bố về vụ điều tra, các báo ở Việt Nam bắt đầu hé lộ về một số nhân vật bị cho là chủ chốt.

Theo báo Tuổi Trẻ, một người đứng đầu đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này là ông Nguyễn Văn Dương, trú tại Hà Nội.

Người thứ hai có tên Phan Sào Nam, nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online.

Theo trang web Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Văn Dương là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC), một công ty thành lập vào năm 2011, đóng trên địa bàn Hà Nội, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Cũng theo đài này, ông Phan Sào Nam, sinh năm 1979, từng là Phó Giám đốc của VTC Intecom khi 27 tuổi, sau đó lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc VTC Online (2008-2009), Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC Online (2009-2011) và sau đó làm Chủ tịch HĐQT VTC Online, Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC HCM.

Đài này cho hay trên website của VTC Online đã "mất dấu" vai trò của Phan Sào Nam và chỉ ghi nhận 3 thành viên trong Ban điều hành.

'Đường dây' Dương-Nam-Hóa

Truyền thông Việt Nam cáo buộc ông Dương và ông Nam cùng thành lập một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ. Qua đó, hai ông này tổ chức đánh bạc qua mạng thu lời hàng nghìn tỉ đồng.

Để đường dây đánh bạc được tồn tại, hai ông Dương, Nam mời ông Hóa và một số cán bộ công an hợp tác.

Ông Hóa, lúc đó là cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, đã đồng ý tiếp tay, "bảo kê" cho đường dây này.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, đường dây đánh bạc nói trên hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng Internet. Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài.

Đến nay cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Tướng Hóa từng chỉ đạo nhiều chuyên án quan trọng

Theo Tuổi Trẻ, ông Hóa từng có công phá nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Ví dụ, ông cùng C50 đã chặn thành công hơn 180 trang web và gần 200 IP máy chủ các trang web đánh bạc cá độ bóng đá sau khi kết thúc Euro 2012, .

Ông cũng được cho là ghi dấu ấn trong vụ phá án đường đánh bạc xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao do người Việt Nam và một số đối tượng người Trung Quốc tổ chức, chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp của Công ty Cộng Đồng Việt.

Đầu năm 2017, ông Hóa từng xác nhận với Tuổi Trẻ về việc C50 bắt 2 nghi can tổ chức đánh bạc quy mô 300 tỷ đồng.

Viết trên trang Asia Times (11/03/2018), nhà báo David Hutt bình luận về chiến dịch chống tham nhũng, "đốt nóng lò " (hot furnace) của TBT Nguyễn Phú Trọng:

"Các nhà lãnh đạo cao niên vốn đã thống nhất quốc gia sau khi thắng trong Cuộc chiến Việt Nam năm 1975, nay rõ ràng là đang bên bờ vực sinh tồn. Tính chính danh của Đảng CSVN bị đặt câu hỏi vì tham nhũng lan tràn, và bất bình đẳng kinh tế, cũng như sự thiếu ngân khoản để duy trì tăng trưởng."