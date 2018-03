Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Truyền thông VN cho hay công an tỉnh Vĩnh Phúc đang làm việc với tướng Phan Văn Vĩnh (ảnh minh họa)

Truyền thông Việt Nam ngày 15/3 đưa tin, công an tỉnh Phú Thọ bắt đầu mời ông Vĩnh lên làm việc từ ngày 14/3.

Hồi giữa tháng 1/2018, Bộ Công an đã lên tiếng bác bỏ tin về việc bắt tướng Vĩnh khi báo chí Việt Nam đặt câu hỏi về tin đồn trên mạng xã hội.

Cùng ngày, công an Phú Thọ phát lệnh truy nã chín người trong vụ án sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Trước đó, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50, về hành vi tổ chức đánh bạc.

Báo Tuổi Trẻ cho hay đến nay, công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố gần 80 bị can trong vụ án nói trên.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cờ bạc qua mạng nay là ngành dịch vụ trị giá hàng tỷ USD

Hai bị can được xác định có vai trò đứng đầu trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao).

Đường dây này có số lượng người chơi rất lớn và đến từ nhiều quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới nhiều ngàn tỷ đồng.

Cho tới nay, cơ quan an ninh Việt Nam đã thu được khoảng hơn 1000 tỷ đồng, thống kê ước tính 3,6 triệu USD tiền đánh bạc được chuyển ra nước ngoài.

Công an Việt Nam cũng tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại.

Hôm 11/3, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng để nghe báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Thông cáo sau cuộc họp gọi đây là vụ án "có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an".

'Anh hùng lực lượng vũ trang'

Trung tướng Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955, quê ở Nam Định và từng là giám đốc ngành công an tỉnh này.

Năm 2011, ông được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Ông Vĩnh từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc Đoàn đại biểu Nam Định; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, theo báo Việt Nam.

Ông Phan Văn Vĩnh từng chỉ đạo nhiều vụ án quan trọng, trong đó chuyên án bắt giữ 'bầu' Kiên và vụ 'thảm sát' tại Bình Phước.

Tháng 4-2017, ông thôi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để nghỉ chế độ.