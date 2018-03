Cháy Carina Plaza: 'Tôi cứ tưởng là đã chết'

Image caption Khói từ tòa nhà A nhanh chóng lan sang tòa B và C thuộc khu chung cư Carina

"Mọi người ai cũng khóc. Cứ tưởng là đã chết, cứ nghĩ hôm nay là ngày tận thế," bà Lê Thị Mai nhớ lại giây phút đoàn tụ với gia đình sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi trong căng thẳng.

1:20 sáng, không một tiếng chuông báo cháy, không còi hụ, hàng trăm cư dân ở ba khu nhà chung cư Carina vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, thì bà Mai đột ngột nhận được một cú điện thoại:

Tòa nhà A nơi anh chị và cháu bà sinh sống đang bốc cháy!

Từ tòa C, bà Mai chạy ngược lại với dòng người đang ùa ra sân trước khu căn hộ, và thấy căn hộ anh trai mình nằm ngay tâm khói dâng lửa.

"Gia đình anh chị tôi nằm ở lô A, ngay tầng 2, ngay trung tâm chỗ cháy. Anh trai tôi thử mở cửa, để ra hành lang thoát hiểm, nhưng vừa mở cửa ra khói xộc vào, đen kịt. Anh tôi ngất xỉu, cháu trai tôi 32 tuổi mới phải kéo anh tôi vào, rồi cả nhà kẹt bên trong."

Đứng từ dưới, bà hét vọng lên, dặn cả gia đình phải tẩm ướt sàn nhà, chăn màn để thở, đóng kín cửa, trong khi bà gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem TP HCM: Cháy lớn tại chung cư, 13 người chết

"Cháu tôi làm ở phòng cháy chữa cháy và tôi biết nó đang trực đêm ấy nên gọi thẳng cho nó. Tôi gọi là nó điều xe qua luôn," bà Mai kể.

Cũng từ dưới đó, bà cũng chứng kiến bao nhiêu người hoảng loạn, tìm cách thoát khỏi cơn bão khói bủa vây cả ba tòa nhà khu chung cư.

"Cái lượng khói này không phải khói cháy bình thường, mà cháy hầm xe, cháy xe nên đồ nhựa, dầu nhớt bốc mùi rất hôi."

Bản quyền hình ảnh Bùi Văn Hảo Image caption Cư dân của khu chung cư Carina ùa ra trước sân của tòa nhà C, khi có tin báo cháy

Đám cháy xảy ra ở tầng hầm gửi xe tòa nhà A, nhưng khói nhanh chóng lan ra hai tòa nhà B và C ở sát bên cạnh, khiến người dân cả ba khu đều bỏ chạy, ùa ra trước sân ngay cổng vào khu chung cư. Có người còn lái xe đưa cả gia đình đi tránh nạn.

"Những người thoát được từ thang bộ thì người ta đen từ đầu đến đuôi. Một số người không chịu nổi để chờ xe cứu hoả thì người ta cột mền, cột rèm trèo xuống."

"Lúc đưa thang cứu gia đình anh chị tôi, vì thang cũng nhỏ, chỉ cứu được cho anh chị và một cháu gái và phải cứu một người khác, phải cứu cháu trai tôi đợt sau.

"Lúc đó tim tôi như rớt ra. Nhìn nó đứng trơ trọi, rất sợ. Lúc đưa được nó xuống thì mọi người ai cũng khóc. Khóc không còn biết thế giới xung quanh là gì nữa. Cứ tưởng đã chết, cứ nghĩ hôm nay là ngày tận thế, không nghĩ là sẽ còn sống!"

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Cảnh sát PCCC giải cứu những người còn bị kẹt lại trong đêm xảy ra đám cháy ở khu chung cư Carina

"Bây giờ, tâm lý gia đình tôi vẫn cực kỳ hoảng loạn. Chị tôi bị thương, và khóc từ hồi đêm đến giờ vì mất mát tài sản rồi. Anh chị tôi là công chức bình thường vừa về hưu. Nhà 4 người có 3 chiếc xe máy mà cháy rụi hết," bà Mai nói.

Thấy xác người bên đường, nhất là xác em bé, tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cứ nghĩ đến vai trò của những người chủ đầu tư, những người quản lý, họ đang ở đâu, đang làm gì với số tiền người dân đã bỏ ra? Ông Bùi Văn Hảo, Cư dân tòa nhà C, chung cư Carina

Ông Bùi Văn Hảo, người cũng sống ở tòa nhà C thì cho biết:

"Đêm hôm qua lúc 1:47 giờ sáng, vợ tôi nhận được một cuộc gọi nói có cháy. Tôi nửa tỉnh nửa mê không nghĩ cháy lớn cho đến khi nghe tiếng còi [xe cứu hoả] hụ, mới bế con đưa vợ và gọi người thân đi thôi, không kịp mang theo gì hết."

"Lô A, B, C không có tiếng còi báo cháy nào hết, không có sự can thiệp của hệ thống chữa cháy tự động. Đó là lý do mà khi mở cửa ra tôi không tin là có cháy.

"Tôi ở khu chung cư này từ đó đến nay chưa bao giờ có thực tập phòng cháy chữa cháy, nhưng may có kiến thức từ các khóa ở công ty, nên biết dùng thang đi bộ, khăn ướt che miệng," ông Hảo, người đã sống ở Carina Plaza 3 năm qua cho biết.

Ông Hảo kể lại ông thấy nhiều xác người, và xác trẻ em nằm trên đường. Ông nói ông vẫn ám ảnh khi nhớ lại khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ hàng xóm đáng mến, bị ám kịt bởi khói đen, với những miếng da trên thi thể phồng rộp.

Bản quyền hình ảnh FB Cộng đồng cư dân CARINA Plaza Image caption Rất nhiều xe cứu hỏa đã được điều đến trong sáng sớm 23/3

Bà Mai và ông Hảo kể cả hai bắt gặp không ít người quá hoảng loạn, đã tìm cách nhảy xuống trước khi thang cứu hỏa kịp đến để giải cứu.

"Lúc tôi đứng ở mặt sau của lô C, thì có một chị leo thang mà bị rơi từ thang, chỉ nghe 'Bịch' một tiếng là tôi quay mặt đi luôn…," ông Hảo nhớ lại.

"Thấy xác người bên đường, nhất là xác em bé, tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cứ nghĩ đến vai trò của những người chủ đầu tư, những người quản lý, họ đang ở đâu, đang làm gì với số tiền người dân đã bỏ ra?"

"Tôi rất mong muốn người dân mình đồng lòng làm một đơn kiện chủ đầu tư. Yêu cầu họ phải khắc phục hậu quả, và phải đền bù hết," bà Mai nói.

Còn ông Hảo thì nhắc nhở, "Đừng có nghĩ là hoả hoạn tai nạn sẽ chừa mình ra. Tôi hi vọng nó sẽ là một bài học rất đắt giá cho tất cả, vì đã phải trả bằng mạng người."

Phóng viên BBC đã liên hệ được với ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (577 Corp), chủ sở hữu của khu chung cư Carina, nhưng ông Triệu nói "bận" nên không thể trả lời báo chí.