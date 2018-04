VN đang có 'bước tiến tốt, tích cực' trong chống tham nhũng

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ban lãnh đạo Việt Nam đang tỏ cho thấy có 'quyết tâm cao' trong chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng, theo giới quan sát

Công cuộc chống tham nhũng và tội phạm trong nội bộ đảng, nhà nước và chính quyền của Việt Nam đang có một 'bước tiến tốt, tích cực', theo ý kiến của nhà phân tích chính trị Việt Nam từ trong nước.

Việc chống tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quản lý mà ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện vài năm trở lại đã đạt được những 'kết quả cụ thể', trong lúc một số công việc tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy chính quyền đã đang được điều chỉnh, với Bộ Công An đã tỏ ra 'đi đầu' trong việc tái sắp xếp bộ máy, vẫn theo ý kiến này.

Trao đổi với BBC Tiếng Việt hôm 11/4/2018, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu khách mời từ Viện Iseas, Singapore, bình luận về vụ án đang được khởi tố, điều tra với nhiều cán bộ, sỹ quan trung và cao cấp của ngành Công an Việt Nam được cho là có liên can.

Đây là một bước tiến tốt, tích cực của cả một quá trình chống tham nhũng và chống các loại tội phạm khác TS. Hà Hoàng Hợp

Suy thoái trong Đảng CS 'còn chưa rõ địa chỉ'?

Bàn tròn BBC: Quyết tâm chống tham nhũng và chính đảng ở VN

Phan Văn Vĩnh: Từ anh hùng thành bị can

Bàn tròn BBC: Về tái sắp xếp Bộ Công An VN

Thủ tướng Phúc sẽ trọng dụng các nhà kỹ trị?

"Đây là một vụ án mà người ta đã điều tra từ lâu, ít nhất là 11 tháng rồi, mà không phải công an của một tỉnh điều tra, mà rất nhiều nơi kết hợp làm. Việc này, ngoài chuyện phát hiện độ lớn về mặt tài chính, nó có nghiêm trọng là có những người ở cảnh sát phải đi chống những loại tội phạm ấy, thì lại dính vào những chỗ ấy."

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Tướng Phan Văn Vĩnh từ anh hùng công an thành 'đối tượng' đang bị khởi tố, điều tra hình sự, theo truyền thông VN

"Khi họ mở rộng, thì họ đã xử lý bắt tạm giam và khởi tố khá nhiều, gần một trăm người rồi, trong đó có hai người là cấp tướng, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh là cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, anh hùng lực lượng vũ trang, thì đây là một bước tiến tốt, tích cực của cả một quá trình chống tham nhũng và chống loại tội phạm khác."

Bình luận về quy mô của đợt điều tra, truy tố này, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói:

Tôi thấy quá trình chống tham nhũng, lãng phí, rồi chống những sai lầm trong công tác quản lý thì mấy năm nay đang làm và đã thấy một số kết quả rất cụ thể TS. Hà Hoàng Hợp

"Đây là một vụ án rất cụ thể, kèm theo đây có mấy vụ nữa liên quan lần trước người ta đã khởi tố ông 'Vũ Nhôm', và một ông nữa là ông 'Út Trọc', chắc họ đang điều tra để khi nào xong thì họ sẽ truy tố và họ sẽ nói. Còn nếu mở rộng hơn nữa, thì không biết mở rộng đi đâu cả."

"Nhưng rõ ràng chúng ta thấy là Bộ Công An đi đầu trong việc sắp xếp lại bộ máy của Bộ Công An, xiết chặt lại kỷ luật, kỷ cương để làm tăng tính hiệu lực, hiệu quả, đồng thời làm tăng quyền lực, cũng như niềm tin của các giới đối với công tác của ngành công an."

'Đạt được những kết quả cụ thể'

Ông Trọng 'tả xung hữu đột', đảng viên thờ ơ?

Ông Nguyễn Phú Trọng 'xem xét đề án SkyViet'

Nguyễn Phú Trọng: 'Người đốt lò vĩ đại'

'Ưu, khuyết' công an VN được nêu tại hội nghị toàn quốc

Bản quyền hình ảnh FB Ha Hoang Hop Image caption Nhà phân tích Hà Hoàng Hợp cho rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang thể hiện quyết tâm cao trong chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng, lãng phí

Cho rằng công cuộc mà ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành thời gian qua đã có những thành tựu 'cụ thể', Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nêu quan điểm:

"Tôi thấy quá trình chống tham nhũng, lãng phí, rồi chống những sai lầm trong công tác quản lý thì mấy năm nay đang làm và đã thấy một số kết quả rất cụ thể."

"Cuộc họp hôm 10/4/2018 vừa rồi của Ban Bí thư để xem lại việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Bộ Chính trị vừa qua nói về việc chỉnh đốn đảng là một dịp để lãnh đạo Đảng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam điểm lại, có những chỉ thị và những nhận thức tiếp tục."

GS Nguyễn Phú Trọng là ‘tấm gương sáng của Đảng’

TBT Trọng 'đốt lò': Mạng xã hội nói gì?

VN tiếp tục ‘dẹp tham nhũng lộng quyền’

Bây giờ chuyện này là chuyện của Đảng, không biết rằng họ xử lý thế để làm gì, nhưng cũng có thể họ để răn đe hay họ để nhắc nhở hay răn đe những người đang còn sống hay sao? TS Hà Hoàng Hợp

"Tôi cũng đọc bài báo nói rằng nếu ai sợ hoặc là nhụt chí thì đứng sang một bên để người khác làm, thì nó cũng đúng thôi, cũng có thể là có những người đang suy nghĩ khác về công cuộc chống tham nhũng, lãng phí hay sai lầm trong quản lý. Hoàn toàn có thể có."

Tuy nhiên nhà phân tích chính trị cũng đặt ra một câu hỏi về chủ trương của ban lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam trong công cuộc chống tham nhũng và chỉnh đảng, ông Hà Hoàng Hợp nói:

"Thế còn bảo rằng đưa ra một quy chế bảo rằng những người nào đó chết rồi mà vẫn xét kỷ luật, thì tôi không hiểu lắm, bởi vì người ta chết rồi thì cuối cùng xét kỷ luật để làm gì?"

"Nếu nhìn Bộ Luật Hình sự, thì những người chết rồi, mà trước khi chết phạm tội mà người ta xác định là có phạm tội, đã truy tố, khởi tố rồi, thì người ta cũng đành phải đình chỉ thôi, vì không thể đem họ ra tòa được, vì họ chết mất rồi."

"Bây giờ chuyện này là chuyện của Đảng, không biết rằng họ xử lý thế để làm gì, nhưng cũng có thể họ để răn đe hay họ để nhắc nhở hay răn đe những người đang còn sống hay sao?" Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói với BBC Tiếng Việt.

Mời quý vị theo dõi Bàn tròn thứ Năm của BBC Việt ngữ với chủ đề có liên quan việc chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng của Việt Nam tại đây hay tại đây.