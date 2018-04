Con trai ông Lê Thanh Hải bị khiển trách

Bản quyền hình ảnh Hochiminhcity.gov.vn Image caption Ông Lê Trưởng Hải Hiếu (ngoài cùng, bên phải hình) đang là Chủ tịch UBND quận 12

Con trai nguyên Bí thư Thành ủy TP. HCM bị khiển trách vì "có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức".

Truyền thông Việt Nam hôm 17/4 đưa tin Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã ra thông báo về kết quả xem xét kỷ luật đối với ông Lê Trưởng Hải Hiếu, Thành ủy viên, Chủ tịch UBND quận 12.

Ông Hải Hiếu là con trai ông Lê Thanh Hải, từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM hai khóa trước khi nghỉ hưu năm 2016.

Theo báo Tuổi Trẻ, việc khiển trách được công khai tại hội nghị Thành ủy ngày 17/4.

Thông tin trên báo chí nhà nước nói Ban Thường vụ Quận ủy Q.12 kỷ luật ông Hiếu bằng hình thức khiển trách.

Nguyên nhân được công bố là ông Hiếu đã vi phạm trong việc "có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức".

Ông Lê Trưởng Hải Hiếu từng là lãnh đạo quận trẻ nhất tại TP.HCM khi giữ chức Phó bí thư quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận 12 lúc 34 tuổi vào năm 2015.

Hồi tháng Ba, người em trai ông Lê Thanh Hải bị Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kỷ luật khiển trách vì liên quan hàng loạt sai phạm ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (NNSG).

Ông Lê Tấn Hùng là tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

Sai phạm của ông Hùng liên quan việc ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động học tập nước ngoài.

Bối cảnh chính trị

Việc kỷ luật hai người thân của nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM diễn ra trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt chiến dịch "xây dựng, chỉnh đốn" Đảng Cộng sản.

Từ sau khi được bầu lại tại Đại hội Đảng 12 đầu năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh chủ trương được nói là để "chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm".

Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Đinh La Thăng, bị đưa ra xử trong hai phiên tòa.

Hôm 12/4, một Ủy viên Trung ương Đảng, Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, bị xử lý cảnh cáo.

Ông Cường bị kỷ luật với lý do có vi phạm khi giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần, Tổng Cục tình báo, Bộ Công an.

Vừa qua, hai tướng công an, Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 (Bộ Công an) bị khởi tố bắt giam, bị tước danh hiệu công an nhân dân.