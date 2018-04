Bác tin điều tra tài sản Giám đốc CA Đà Nẵng

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đà Nẵng

Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng phải ra văn bản đính chính tin trên báo nói Bộ Công an điều tra về tài sản Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Hôm 26/4 một loạt báo Việt Nam dẫn lời Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng nói Bộ Công an đang điều tra tin đồn Giám đốc Công an TP Lê Văn Tam ở biệt thự do ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, tặng.

Nhưng ngày 27/4, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng nói họ đề nghị báo chí "điều chỉnh và đăng tải thông tin kịp thời".

Gặp cử tri

Văn bản này mô tả đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm đại biểu Nguyễn Thanh Quang, đại biểu Ngô Thị Kim Yến và đại biểu Võ Thị Như Hoa đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê ngày 26/4.

Tại đây, cử tri Nguyễn Thanh Hiền, phường Hòa Khê nêu ý kiến "Qua báo chí tôi đọc thì thấy Giám đốc Công an Đà Nẵng, ông Lê Văn Tam nhận nhà của Vũ 'nhôm'. Ông Tam nói không phải nhà của Vũ 'nhôm' cho thì ai làm rõ?".

Cử tri Nguyễn Hữu Phước, Cựu Chiến binh của quận Thanh Khê nêu "Sai phạm của Vũ 'nhôm' liên quan đến nhiều cán bộ cao cấp. Ngoài Vũ 'nhôm' thì có còn Vũ 'sắt', 'đồng' nào không?".

Và cử tri Nguyễn Quang Nga, phường Tân Chính thì nêu: "Có hay không chuyện Giám đốc Công an Đà Nẵng nhận tiền của Vũ 'nhôm', chống lưng cho Vũ 'nhôm' hoạt động trong thời gian dài ở Đà Nẵng…"

Ông Phan Văn Anh Vũ, sinh 1975

Cư trú ở Đà Nẵng

21/12/2017: Việt Nam truy nã

4/1/2018: Bị đưa về Việt Nam từ Singapore

7/2: Lệnh tạm giam 4 tháng



Theo văn bản, đại biểu Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, chỉ trả lời rằng liên quan đến việc khởi tố, điều tra một số cán bộ thành phố Đà Nẵng thì hiện nay Bộ Công an đang điều tra, còn thành phố thì không làm việc này.

"Bà con cử tri tiếp tục theo dõi thông tin, khi có thông tin thì báo chí sẽ đăng tin chính thức."

"Những thông tin trên mạng xã hội chỉ là ý kiến chủ quan của từng cá nhân, nhiều khi không chuẩn xác. Những thông tin chính xác sẽ được báo chí đăng tin công khai rất rõ," ông Quang nói, theo văn bản đính chính.

Như vậy, theo văn bản chính thức, ông Quang không hề nói Bộ Công an đang điều tra Giám đốc Công an Đà Nẵng.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Phan Văn Anh Vũ (giữa, áo trắng)

Cáo buộc

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội đăng cáo buộc Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, sở hữu biệt thự trăm tỉ do ông Vũ Nhôm tặng.

Đại tá Tam đã được báo Người Lao Động dẫn phản hồi: "Đúng là tôi có sở hữu căn biệt thự tại một làng biệt thự nhưng thông tin cho rằng căn biệt thự này do Vũ 'nhôm' tặng tôi là không chính xác."

Ngày 19/4 trên Facebook cá nhân, nhà báo Dương Hằng Nga đăng cáo buộc về căn nhà.

"Tin đồn do Vũ nhôm 'tài trợ' cần được các cơ quan chức năng vào cuộc thanh kiểm tra thực hư có đúng hay không?," bài của bà Hằng Nga viết.

Theo báo chí Việt Nam, bà Dương Hằng Nga từng bị Công an TP Đà Nẵng cấm xuất cảnh 3 tháng do có đơn tố cáo của ông Phan Văn Anh Vũ.

Đến nay, một số người đã bị khởi tố vì liên quan vụ án về doanh nhân Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm.

Ông Anh Vũ ban đầu bị khởi tố về "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và "trốn thuế" xảy ra ở Đà Nẵng.

Sau đó ông bỏ trốn sang Singapore, nhưng bị trục xuất.

Đến ngày 7/2, ông Anh Vũ bị khởi tố thêm tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hôm 18/4, ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố thêm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).