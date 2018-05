Bản quyền hình ảnh Fb Luong Hoang Image caption Bác sĩ Hoàng Công Lương (thứ hai, trái qua) và các đồng nghiệp

Trưởng khoa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nói với BBC rằng bác sĩ Hoàng Công Lương "vẫn đi làm bình thường nhưng mệt mỏi" trước phiên tòa hôm 7/5.

Dự kiến phiên sơ thẩm xử bác sĩ Hoàng Công Lương diễn ra từ ngày 7-11/5 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình.

Ông Lương, 32 tuổi, bác sĩ Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị cáo buộc tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án tám bệnh nhân tử vong khi chạy thận xảy ra tại bệnh viện này hồi tháng 5/2017.

Ông đang được cho tại ngoại.

VN bắt 3 người vì vụ án chết khi chạy thận

Thừa Thiên-Huế hủy phạt, xin lỗi bác sĩ Truyện

Panh phẫu thuật 'quên' trong bụng 18 năm

Bắt 'bác sĩ Hồ Hải' để dập tắt tiếng nói phản biện?

Hai bị cáo còn lại trong vụ này, Bùi Mạnh Quốc (giám đốc công ty xử lý nước Trâm Anh) bị truy tố tội "Vô ý làm chết người" và Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị cáo buộc tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Theo cáo trạng, vào lúc 8:20 ngày 29/5/2017, 18 bệnh nhân đang được chạy thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình "có biểu hiện xấu." Dù được cấp cứu ngay sau đó nhưng tám người không qua khỏi. Theo kết quả giám định của Bộ Công an, các nạn nhân tử vong "bị ngộ độc hóa chất."

Xét nghiệm mẫu nước trong hệ thống máy lọc, cảnh sát xác định hàm lượng hóa chất bị dư "cao gấp 260 lần so với quy chuẩn."

Viện Kiểm sát Nhân dân kết luận: "Bị can Hoàng Công Lương "được đào tạo chuyên môn lọc máu chạy thận. Do đó, với trình độ và trách nhiệm được giao, ông Lương phải biết rõ quy chuẩn nước được sử dụng trong lọc máu. Bị can 32 tuổi bị cáo buộc đã chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

Đại diện gia đình tám người tử vong trong vụ này đã yêu cầu bồi thường tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, theo báo Zing.

Bác sĩ David Đào chấp nhận bồi thường

Nữ bác sỹ gốc Việt 'thách thức dân biểu Cộng hòa'

TQ phạt tù 16 người cấy ghép thận chui

Tiểu bang Úc ra luật về quyền trợ tử

'Khó nói'

Hôm 1/5, trả lời BBC qua điện thoại, ông Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết: "Bác sĩ Lương hiện vẫn đi làm bình thường mỗi ngày nhưng ông ấy mệt mỏi, tâm trạng không được tốt."

"Các đồng nghiệp tại khoa cũng rất tâm trạng, lo lắng không biết phiên tòa xử bác sĩ Lương sẽ kết thúc thế nào."

"Chúng tôi chỉ mong phiên tòa diễn ra công tâm và việc xét xử đúng pháp luật."

Ông Công Tình cũng cho biết thêm rằng bác sĩ Lương "đã làm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình được tám năm" và "là người tận tâm, có trách nhiệm."

Khi BBC đề nghị bình luận về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" mà bác sĩ Lương bị cáo buộc, ông Công Tình nói: "Việc này khó nói, tôi không thể trả lời, tôi cũng đang ở khoa và có bệnh nhân."

Hôm 1/5, BBC liên lạc với bác sĩ Hoàng Công Lương và các luật sư bảo vệ ông trong phiên tòa nhưng không nhận được phản hồi.

Bản quyền hình ảnh Fb Le Van Thiep Image caption Bác sĩ Hoàng Công Lương (trái) và luật sư Lê Văn Thiệp

'Gửi tâm thư'

Về vụ bác sĩ Hoàng Công Lương, Luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng Văn phòng Luật sư Toàn Cầu viết trên trang cá nhân: "Việc khám chữa bệnh là tổng thể của rất, rất nhiều khâu, quy trình, công đoạn. Rất nhiều người tham gia vào việc này chứ bác sĩ điều trị chỉ cần làm tốt công việc của mình."

"Bác sĩ [Lương] không chữa bệnh tại nhà, không khám chữa bệnh ngoài giờ tại bệnh viện, đây là công việc thường xuyên, liên tục suốt 10 năm qua. Không gian làm việc, thời gian làm việc của bác sĩ phù hợp với quy định của pháp luật về công chức, viên chức, phù hợp với nội quy, quy chế làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng như quy chế khám chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành."

"Nếu bác sĩ [Lương] tắc trách, không thực hiện việc phải làm hoặc làm không hết trách nhiệm, không đúng, làm sai các chỉ định hoặc sai phác đồ điều trị, ra y lệnh sai thì đó mới là thiếu trách nhiệm. Còn trên thực tế thì bác sĩ không có lỗi gì trong vụ việc đã xảy ra."

"Bác sĩ Hoàng Công Lương không phạm tội như cáo trạng đã cáo buộc... [Ông] không có tội, không có lỗi," Luật sư Thiệp viết.

Trước khi phiên tòa diễn ra, truyền thông Việt Nam ghi nhận bác sĩ Lương "gửi tâm thư đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

"Lá thư này là tâm thư được tôi chắt lọc từ nước mắt, niềm tin với mong muốn gửi đến các bác. Kính mong các bác giúp đỡ cho xem xét lại bản chất của vụ án, xét xử đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, thượng tôn pháp luật; đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội," bác sĩ Lương viết trong thư.

Cùng thời điểm, một chiến dịch kêu gọi ủng hộ bác sĩ Hoàng Công Lương đến nay đã thu hút hơn 10.000 chữ ký từ đồng nghiệp, người dân.