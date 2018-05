Quý vị cùng thưởng thức ca khúc "Ai cho tôi tình yêu" do ca sỹ Chế Linh hát tặng BBC Tiếng Việt trước giờ trình diễn tại The New Bingley Hall, Birmingham.

Các ca sỹ Chế Linh, Thanh Tuyền, Trần Thu Hà, Quang Dũng và một số nghệ sỹ khác -đã đưa chương trình Đại nhạc hội và Dạ vũ 'Kết nối tình thương' dành cho cộng đồng người Việt ở Birmingham, Anh Quốc hôm 07/05.