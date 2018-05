Bắt tạm giam chủ tịch, kế toán Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Bản quyền hình ảnh Bộ Công an Image caption Ông Nguyễn Hoài Giang (trái) và ông Phạm Xuân Quang (phải).

Ông Nguyễn Hoài Giang và Phạm Xuân Quang, bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 10/5 với cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và ông Phạm Xuân Quang, kế toán trưởng BSR, theo tin trên website của Bộ Công an Việt Nam tối 10/5. Các quyết định và lệnh này được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, theo báo Tuổi Trẻ.

Ông Giang 50 tuổi, ông Quang 38 tuổi, bị điều tra với tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.

"C46 đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước", theo website Bộ Công an.

Tối 10/5, C46 khám xét một căn nhà bên vợ của ông Giang tại TP HCM nhưng không thu thập được tài liệu liên quan, vẫn theo báo Tuổi Trẻ.

Cơ quan công an cũng đã khám xét nhà và nơi ở của hai bị can này.

Trước đó, ông Vũ Mạnh Tùng, nguyên phó tổng giám đốc BSR cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 27/4 với cùng tội danh.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc BSR trả lời Zing.vn rằng việc chủ tịch Hội đồng thành viên và kế toán trưởng bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

"Công việc công ty và nhà máy (nhà máy lọc dầu Dung Quất) đang rất tốt. Đây là việc cá nhân trước đây", ông Nguyên được Zing.vn trích lời.

Theo Reuters, việc bắt giam ông Giang và ông Quang nằm trong nỗ lực thanh trừng tham nhũng ở các cấp lãnh đạo do Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện.

Reuters cũng cho hay luật sư của hai ông chưa có bình luận gì về sự việc.

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có trụ sở tại Quảng Ngãi, và là chủ quản của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nhà máy này hoạt động từ năm 2009, đạt sản lượng 130.000 thùng/ngày, đáp ứng 1/3 nhu cầu sản phẩm dầu tinh chế của Việt Nam.

Tại phiên sơ thẩm xét xử đại án OceanBank hồi tháng 9/2017, bà Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc OceanBank, khai tên hàng loạt lãnh đạo của BSR nhận tiền tỉ "chăm sóc" từ ngân hàng này, theo Zing.vn.

Bà Thu khai đã chi cho ông Nguyễn Hoài Giang khoảng 7-8 lần, mỗi lần từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Nhưng ông Giang khẳng định không nhận tiền tại phiên toà sơ thẩm.

BSR báo cáo có vốn điều lệ trị giá 1,5 tỷ USD vào năm 2015, theo số liệu trên trang web của công ty.