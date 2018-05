Khoa học gia 104 tuổi đến Thụy Sĩ để được trợ tử

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption 'Cuộc sống của tôi khá chán trong năm qua và tôi rất vui khi kết thúc nó'

Khoa học gia David Goodall, 104 tuổi, đã chết sau khi quyết định kết thúc cuộc đời tại một phòng y tế ở Thụy Sĩ, một tổ chức đấu tranh cho quyền được chết cho biết.

Nhà sinh thái học và nhà thực vật học nổi tiếng ở Luân Đôn, người không bị bệnh nan y, nói rằng quyết định này đã được thúc đẩy vì chất lượng cuộc sống của ông ngày càng xấu đi.

Ông Goodall đã bay từ Úc đến Thụy Sĩ để được trợ giúp tự tử, việc làm thu hút sự chú ý của mọi người trên khắp thế giới.

Ngay trước khi qua đời, ông Goodall nói rằng "rất vui khi kết thúc" cuộc sống.

'Cuộc sống của tôi khá chán trong năm qua và tôi rất vui khi kết thúc nó,'' ông Goodall nói, trước sự có mặt của nhiều thân nhân.

"Tất cả những sự chú ý của mọi người chỉ có thể, tôi nghĩ, giúp đỡ cho quyền được chết của người cao tuổi, điều mà tôi mong muốn." Nhà khoa học được ngưỡng mộ muốn được quyền kết liễu đời mình, theo cách mình muốn, phát biểu.

Khoa học gia Goodall đã chết "một cách êm ả" lúc 12:30 (10:30 GMT) tại phòng khám Life Cycle ở Basel. Ông được chích thuốc Nembutal, một chất an thần, Philip Nitschke, người sáng lập ra Exit International, nhóm đã giúp ông kết liễu cuộc đời, cho biết.

"Ông Goodall đã rất thất vọng bởi thủ tục giấy tờ qúa phức tạp. Ông Nitschke nói thêm, "Những lời cuối cùng của ông là 'đây là một khoảng thời gian dài khủng khiếp!' "

Bữa ăn cuối cùng của ông Goodall gồm cá và khoai tây chiên - báng tráng miệng bằng phô mai, những món mà ông yêu thích - và trong những phút cuối cùng ông được cho nghe bản Ode to Joy, thuộc giao hưởng thứ 9 của Beethoven.

David Goodall nổi tiếng nhờ đâu?

Ông Goodall sống một mình trong một căn nhà nhỏ ở Perth, Tây Úc, cho đến một vài tuần trước chuyến đi của ông đến Thụy Sĩ.

Ông ngừng làm việc toàn thời gian vào năm 1979, nhưng vẫn tham gia tích cực vào lĩnh vực chuyên môn của mình.

Trong số những thành tựu của đáng kể những năm gần đây, ông Goodall biên soạn một tập sách gồm 30 tập được gọi là Hệ sinh thái của thế giới và được bầu làm thành viên của tổ chức Thứ tự Của Úc cho công trình khoa học của mình.

Năm 2016, ở tuổi 102, ông thành công trong việc đòi được quyền tiếp tục làm việc trong khuôn viên trường Đại học Edith Cowan ở Perth, nơi ông là một cộng sự nghiên cứu danh dự không ăn lương.

Ông Goodall nói ông bực bội phải rời khỏi Úc để chấm dứt cuộc đời. Hỗ trợ tử vong tại Úc chỉ hợp pháp ở một tiểu bang duy nhất, nhưng đòi hỏi người muốn được chết phải có bệnh nan y. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã cho phép tự sát từ năm 1942.

Ông Goodall đến Basel hôm thứ Hai sau khi thăm thân nhân ở Pháp, và dành nguyên ngày cuối cùng để lang thang ở vườn bách thảo của Đại học Basel với ba đứa cháu.

Quốc gia nào cho phép hỗ trợ tự tử?

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, khoa học gia Goodall nói ông rất ngạc nhiên trước sự quan tâm của công chúng đối với trường hợp của mình. Ông nói thêm: "Tôi không còn muốn tiếp tục sống."

"Một người muốn, ở tuổi của tôi, thậm chí còn ít hơn tuổi của tôi... được tự do lựa chọn cái chết ở một thời điểm thích hợp."

Ông không muốn tang lễ và yêu cầu cơ thể của mình được tặng cho y học hoặc tro của ông rải rác tại địa phương, Exit International cho biết.

Hỗ trợ tự tử ̣mô tả bất kỳ hành động nào cố ý giúp một người khác tự sát, ví dụ bằng cách cung cấp cho họ phương tiện để làm như vậy, thông thường nhất là bằng cách kê đơn thuốc gây chết người.

Hỗ trợ tự tử (assisted suicide) khác với an tử (euthanasia). An tử là sự can thiệp của bên thứ ba để kết thúc một cuộc sống để giảm đau khổ, chẳng hạn như khi một bác sĩ cho một liều thuốc gây chết người.

Ở Thụy Sĩ, hỗ trợ tự tử chỉ được phép nếu người hỗ trợ hành động một cách vô vị kỷ. Đây là quốc gia duy nhất có các trung tâm hỗ trợ tự tử cho công dân nước ngoài.Hoà Lan, Bỉ và Luxembourg cho phép cả an tử lẫn hỗ trợ tự tử. Hoà Lan và Bỉ còn cho phép trẻ vị thành niên có quyền an tử trong một số trường hợp đặc biệt.

Colombia cho phép an tử.

Các tiểu bang Oregon, Washington, Vermont, Montana, California, Colorado and Hawaii cho phép hỗ trợ tự tử cho người có bị bệnh nan y. Thủ đô Hoa Kỳ Washington DC đã thực hiện một đạo luật tương tự cho cư dân thành phố vào năm 2017.

Canada theo chân tỉnh Quebec trong việc cho phép an tử và hỗ trợ tự tử vào năm 2016.