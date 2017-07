Phi cơ ném bom Mỹ vào Biển Đông, TQ phản đối

Bản quyền hình ảnh Sean Gallup/Getty Images Image caption Chiếc B-1B Lancer trình diễn trong một triển lãm hàng không ở Berllin, Đức, hồi 2008

Mỹ điều hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa tới bay trên vùng trời Biển Đông nhằm xác quyết quyền tự do bay trên vùng biển có tranh chấp.

Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 7/7 xác nhận hai chiếc B-1B Lancer từ Căn cứ Không quân Andersen ở Guam, Tây Thái Bình Dương, đã bay tới Biển Đông hôm thứ Năm, vào lúc Tổng thống Donald Trump chuẩn bị gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức.

Việc cho máy bay ném bom tới nơi diễn ra chưa đầy một tuần sau khi tàu chiến USS Stethem đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc Quần đảo Hoàng Sa để thực thi hoạt động 'tự do hàng hải'.

Hòn đảo nhỏ bé này hiện đang do Trung Quốc kiểm soát và thuộc quần đảo cũng là nơi Việt Nam và Đài Loan tuyên bố chủ quyền.

Trước đó, hải quân Hoa Kỳ hồi tháng Năm đã có chiến dịch tương tự khi tàu USS Dewey tiếp cận Đá Vành Khăn (tên tiếng Anh là Mischief Reef) thuộc Quần đảo Trường Sa, một trong bảy điểm Trung Quốc tiến hành bồi đắp đảo nhân tạo.

Cũng trong tháng Năm, phi cơ Hoa Kỳ tiến hành bay trên bầu trời Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc tranh chấp với Nhật Bản.

Bắc Kinh đã tuyên bố vùng nhận dạng phòng không đối với hầu hết diện tích Biển Hoa Đông kể từ 11/2013 nhưng Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác coi là tuyên bố bất hợp pháp.

Khi đó, chuyến bay của chiếc phi cơ ném bom B-1B của Mỹ đã nhận được những cảnh cáo từ giới chức Trung Quốc.

Bản quyền hình ảnh South Korean Defense Ministry via Getty Images Image caption Phi cơ ném bom Lancer của Mỹ (bay trên cùng trong ảnh) cũng đã bay cùng các phi cơ Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật Mỹ-Hàn hôm 8/7, vào lúc Hoa Kỳ tuyên bố sẽ dùng vũ lực quân sự, nếu cần, để chặn chương trình hạt nhân của Bắc Hàn sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm thứ Ba trước đó

Trước khi bay tới Biển Đông hôm thứ Năm, hai chiếc Lancer đã có cuộc huấn luyện với các chiến đấu cơ Nhật Bản tại Biển Hoa Đông trong lần tập trận chung ban đêm đầu tiên giữa không quân hai nước, Reuters tường thuật.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức ra phản ứng.

"Trung Quốc cương quyết phản đối các nước lợi dụng danh nghĩa tự do hàng hải và tự do bay để phô trương sức mạnh quân sự và gây tổn hại tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc," phát ngôn viên Cảnh Sảng nói.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một tuyên bố ngắn gửi cho hãng tin Reuters nói rằng Bắc Kinh luôn cảnh giác và "theo dõi một cách hiệu quả các hoạt động quân sự của các nước ở gần Trung Quốc."

"Quân đội Trung Quốc sẽ cương quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như hòa bình, ổn định khu vực," nội dung tuyên bố viết.

Quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc di chuyển của tàu hải quân và phi cơ quân sự nhằm phản đối những đòi hỏi quá mức của các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc.

Hoa Kỳ coi quyền tự do hàng hải và tự do bay là lợi ích cốt lõi, cần phải được bảo vệ.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nói họ thấy không có hề có vấn đề gì trong việc các nước tiến hành hoạt động tự do hàng hải và tự do bay ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, theo phát ngôn viên Cảnh Sảng.