Khủng bố ở Barcelona và Cambrils: Cập nhật mới nhất

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Barcelona là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất châu Âu

Hai vụ tấn công vào đám đông bằng xe van đã xảy ra tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha.

Sau đây là những thông tin ban đầu đã được thu thập.

‘Tấn công khủng bố’ ở Barcelona

Tây Ban Nha: Cảnh sát ‘chặn vụ tấn công thứ hai’

Chuyện gì đã xảy ra?

Vào 16h50 giờ địa phương (14h50 GMT) chiều thứ năm, một xe van trắng đã lao vào đám đông tại Las Ramblas, một đại lộ nổi tiếng ở trung tâm Barcelona dài 1,2km (0.75 dặm) và chật kín du khách.

Kẻ lái xe van được miêu tả là lái xe theo đường zig zag nhằm đâm càng nhiều người càng tốt trong khu vực dành cho người đi bộ. Nhiều nạn nhân ngã xuống và những người khác phải nhanh chóng chạy trốn vào các cửa hàng và quán cà phê.

Kẻ tấn công làm 13 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương, và trốn thoát khỏi hiện trường.

Cảnh sát Tây Ban Nha miêu tả đây là một vụ tấn công khủng bố.

Cuộc tấn công thứ hai?

Khoảng tám tiếng sau, một chiếc xe Audi A3 lao vào người đi bộ tại thành phố biển nghỉ dưỡng nổi tiếng Cambrils, cách Barcelona 110km (68 dặm) về phía tây nam.

Một cảnh sát và sáu dân thường bị thương, trong đó một người bị thương nghiêm trọng.

Năm kẻ tấn công, được cho là đeo đai thuốc nổ, đã bị bắn bởi cảnh sát. Bốn kẻ tấn công chết tại hiện trường và một kẻ tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Những vụ tấn công có tổ chức đã xảy ra và chính quyền cho biết các đai thuốc nổ tìm thấy đều là giả.

Hai vụ tấn công tại Las Ramblas và Cambrils được cho là có liên quan tới nhau.

Ai đã bị bắt?

Vào thứ năm, Một nghi phạm từ vùng Melilla của Tây Ban Nha, nằm giáp ranh với phía bắc châu Phi, đã bị bắt giữ tại Alcanar và một nghi phạm người Ma-rốc bị bắt giữ tại Ripoll. Cả hai thị trấn đều nằm trong Catalonia - khu vực bao gồm cả Barcelona.

Cảnh sát cho biết cả hai người bị bắt giữ đều không phải kẻ đã lái xe.

Hồ sơ của nghi phạm 28 tuổi người Ma-rốc, Driss Oubakir, được sử dụng để thuê xe van trong vụ tấn công Las Ramblas nhưng truyền thông địa phương cho biết giấy tờ của người này đã bị lấy cắp và sử dụng mà không hề biết.

Theo báo El Pais, trích nguồn tin từ cảnh sát, nguời đàn ông này tới Barcelona từ Ma-rốc ngày 13/8.

Vào thứ sáu, cảnh sát tuyên bố một nghi phạm khác bị bắt giữ tại Ripoll. Tuy nhiên, vẫn chưa biết chính xác có tất cả bao nhiêu người liên quan đến vụ việc.

Có những vụ tấn không khác hay không?

Tối thứ năm lúc 19h30 giờ địa phương, một chiếc ô tô đã lao vào cảnh sát tại một trạm kiểm soát ở ngoại ô Barcelona.

Chiếc xe này sau đó được phát hiện có một thi thể người đàn ông ở bên trong, nhưng Bộ Nội vụ đã phủ nhận thông tin người này tử vong do bị cảnh sát bắn. Theo các nhà chức trách, vụ tấn công này không được cho là liên quan đến vụ tấn công Las Ramblas, nhưng vẫn đang được điều tra mở rộng.

Đêm thứ tư, một vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn một ngôi nhà tại Alcana, cách Barcelona 200km về phía nam, làm một người chết và bảy người bị thương.

Ngôi nhà bị bao phủ bởi các bình chứa khí nén butan và propano, tờ El Pais đưa tin.

Vụ nổ này được cho là có liên quan tới các sự kiện xảy ra hôm thứ năm.

Các nạn nhân là ai?

Họ tới từ khắp nơi trên thế giới, với ít nhất 24 quốc tịch.

Các nạn nhân được xác định tới từ Ireland, Pháp, Úc, Trung Quốc, Pakistan, Venezuela, Algeria, Peru, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Hong Kong, Đài Loan và Philippines.

Vương quốc Bỉ công bố một trong các công dân của họ đã thiệt mạng và Pháp cho biết 26 người dân nước này đã bị thương, trong đó 11 người trong tình trạng nguy kịch. Chính phủ Úc cũng nói rằng có ít nhất bốn công dân Úc bị thương.

Ai chịu trách nhiệm?

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công Las Ramblas và nói rằng các 'chiến binh' IS đã thực hiện. Nhưng nhóm này không đưa ra các bằng chứng hay chi tiết để chứng minh cho lời tuyên bố này.

Tại sao là Tây Ban Nha?

Tây Ban Nha là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Âu nhưng trong những năm gần đây chưa hề gặp phải những vụ tấn công như với Pháp, Anh, Bỉ và Đức.

Nhìn lại các vụ tấn công khủng bố tại Anh

Đức bắt hai người về tội khủng bố

Lính Bỉ bắn chết nghi phạm khủng bố

Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã từng bị rơi vào tầm ngắm khi nhiều chuyến tàu tại thủ đô Madrid đã bị tấn công bởi những kẻ bị xúi giục bởi al-Qaeda vào năm 2004, làm thiệt mạng 191 người.

Trang tin của IS, Amaq, nói rằng vụ tấn công xảy ra trong nỗ lực của IS hướng tới các quốc gia liên minh với Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Vài trăm binh lính Tây Ban Nha đang ở Iraq để huấn luyện quân đội địa phương trong cuộc chiến với đội quân Hồi giáo dòng Sunni.

Hoạt động của chủ nghĩa hồi giáo tại Tây Ban Nha ở mức độ nào?

Số chiến dịch chống hồi giáo cực đoan đã tăng mạnh từ khi Tây Ban Nha tăng mức độ cảnh báo khủng bố lên mức 4/5 vào tháng 06/2015, nghĩa là "nguy cơ cao" bị tấn công khủng bố.

Trước những vụ tấn công này, 51 kẻ Hồi giáo cực đoan bị tình nghi đã bị bắt giữ trong nước trong năm nay, 69 kẻ bị bắt giữ năm ngoái và 75 kẻ bị bắt giữ năm 2015, theo tờ El Pais.

An ninh và hoạt động giám sát được đẩy mạnh sau sự cảnh tỉnh từ những cuộc tấn công bằng xe tải tại Nice (Pháp) vào tháng 7/2016 và thủ đô Berlin (Đức) vào tháng 12.