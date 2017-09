Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Thỏa thuận Paris cam kết giữ nhiệt độ toàn cầu tăng "không quá 2 độ C" so với mức tiền công nghiệp

Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng nước này sẽ rời khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris, dù có ghi nhận cho thấy lập trường của họ có thể dịu đi.

Giới chức gặp đại diện Nhà Trắng hôm 16/9 sau đó cho biết Hoa Kỳ sẽ ở lại trong hiệp định ký năm 2015 hoặc thay đổi cách tiếp cận.

Nhà Trắng cho biết "không có gì thay đổi về quyết định của Hoa Kỳ" trừ khi chúng tôi có thể đưa vào những điều khoản có lợi hơn cho nước Mỹ".

Hồi tháng Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn có một thỏa thuận "công bằng" mới cho Hoa Kỳ.

Ông nói điều quan trọng là thỏa thuận mới sẽ không gây bất lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhưng các bên phản đối nói rằng với việc rút khỏi thỏa thuận này, Mỹ đã từ bỏ vị trí dẫn đầu trước thách thức toàn cầu.

Thỏa thuận Paris đưa ra cam kết chính phủ Mỹ và 187 nước khác đồng ý giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C so với mức nhiệt độ của thời tiền công nghiệp, và sẽ tốt hơn nếu mức tăng chỉ 1,5 độ C.

Chỉ Syria và Nicaragua không ký thỏa thuận này.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Biểu tình hồi tháng Sáu để phản đối việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris

Trump nói gì hồi tháng Sáu?

Phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, tổng thống mô tả Thỏa thuận Paris nhằm mục đích gây bất lợi và làm khánh kiệt nước Mỹ.

Ông tuyên bố thỏa thuận này làm tiêu tốn 6,5 triệu việc làm ở Mỹ và gây thiệt hại 3 tỷ đôla GDP trong bối cảnh các nền kinh tế cạnh tranh như Trung Quốc và Ấn Độ được ưu đãi hơn.

"Để hoàn thành trọng trách bảo vệ nước Mỹ và công dân Mỹ, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris... nhưng bắt đầu các cuộc đàm phán để tái gia nhập một khi thỏa thuận này có điều khoản mới công bằng cho Hoa Kỳ", ông nói.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Pháp hồi tháng Bảy, ông Trump ám chỉ rằng Hoa Kỳ có thể thay đổi quan điểm về thỏa thuận này.

"Một điều gì đó có thể xảy ra với Thỏa thuận Paris... Chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra."

