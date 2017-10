Cổ phiếu các hãng súng ở Mỹ lên giá

Bản quyền hình ảnh KAREN BLEIER Image caption Phái ủng hộ súng ở Mỹ coi việc mang và dùng súng là quyền hiến định

Sau vụ xả súng ở Las Vegas, cổ phiếu của ba công ty sản xuất súng tại Mỹ lên đều và tiếp tục đứng ở mức khả quan.

Đây là chỉ dấu các nhà đầu tư tin rằng người dân sẽ đổ đi mua súng vì lo ngại luật kiểm soát súng sẽ bị thắt chặt hơn sau vụ Stephen Paddock bắn chết gần 60 người trong buổi hòa nhạc ở Las Vegas.

Công ty 'American Outdoor Brands Corp', chủ của nhà sản xuất súng 'Smith and Wesson' nói cổ phiếu của họ lên giá 3%.

Florida có nổ súng 'chết một số người'

Xả súng ở Las Vegas giết chết nhiều người

Quốc hội VN: Súng kíp, đám ma và khỉ

Nhà sản xuất súng khác, Sturm Ruger & Co, cũng ghi nhận giá cổ phiếu tăng khoảng 3% trong khi giá cổ phiếu của nhà sản xuất đạn, Vista Outdoors Inc. tăng hơn 2%.

Hàng trăm triệu súng

Theo trang Telegraph ở Anh, tại Hoa Kỳ, một thống kê cho thấy có 270 triệu khẩu súng trong dân, tính trên toàn bộ dân số 320 triệu.

Số liệu này đặt Mỹ trên cả Yemen, nơi có 55 khẩu súng cho 100 thường dân.

Tuy nhiên, không phải người Mỹ nào cũng có súng.

Stephen Paddock đã mang vào phòng khách sạn 23 khẩu súng báo Mỹ

Chỉ chừng 55 triệu dân Mỹ có súng và nhiều người trong số này có nhiều hơn một khẩu súng.

Bản quyền hình ảnh Scott Olson Image caption Cửa hàng súng đạn

Hung thủ trong vụ bắn chết 59 người ở Las Vegas vừa qua, Stephen Paddock, 64 tuổi, có 42 khẩu súng, nhiều khối thuốc nổ và băng đạn tại nhà riêng của ông ta ở Mesquite, Nevada, và tại phòng khách sạn Mandalay Bay, nơi người này gây án.

Giới truyền thông Mỹ trích nguồn cảnh sát nói Stephen Paddock đã mang vào phòng khách sạn 23 khẩu súng.

Tại Mỹ, cuộc tranh luận kiểm soát súng như thế nào đã diễn ra nhiều thập niên.

Một trong những tranh cãi gây gắt giữa phe bảo vệ quyền mang súng và những người muốn hạn chế súng là có cấm các loại tiểu liên và súng máy bán cho thường dân.

John Kerry tìm về 'trận phục kích 1969'

Xả súng tại Philippines: ít nhất 36 thi thể

Đấu giá súng nạm vàng của vua Càn Long

Tính từ 2001 đến 2013 có 406 nghìn 496 người thiệt mạng vì bạo lực do súng đạn gây ra tại Mỹ, theo trung tâm Centre for Disease Control and Prevention.