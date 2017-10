Một số nét về văn hóa dùng súng ở Mỹ

Vụ xả súng chết người hàng loạt tại Hoa Kỳ một lần nữa lại làm dấy lên những câu hỏi về quyền sở hữu súng và về việc liệu có cần kiểm soát chặt chẽ hơn trong vấn đề này hay không.

So sánh giữa Mỹ với các nước khác

Chừng 40% người Mỹ nói họ sở hữu súng hoặc trong nhà họ có súng, theo một khảo sát thực hiện trong 2017, và tỷ lệ giết người hoặc ngộ sát do súng đạn ở Mỹ là cao nhất trong các nước phát triển. Có hơn 11 ngàn người tử vong do bị giết hoặc bị ngộ sát do súng đạn trong năm 2016.

Số liệu 'sát nhân' nêu trong bảng trên gồm cả các vụ giết người và các vụ ngộ sát. FBI không tính trong đó các vụ phòng vệ chính đáng, gồm việc nhân viên công quyền hoặc công dân hạ gục tội phạm trong một số tình huống nhất định.

Ai sở hữu súng?

Tuy rất khó để biết đích xác người dân sở hữu bao nhiêu súng trên thế giới, nhưng con số ước đoán cho rằng tại Mỹ có chừng 270 triệu khẩu, nhiều nhất thế giới.

Thụy Sỹ và Phần Lan là các quốc gia châu Âu có tỷ lệ người sở hữu súng cao nhất - cả hai quốc gia này đều áp dụng chương trình thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với toàn bộ nam giới từ 18 tuổi trở lên.

Cyprus, Áo và Yemen cũng có chế độ quân dịch.

Con số các vụ chết người do súng tại Mỹ

Đã xảy ra hơn 90 vụ xả súng hàng loạt trong đó kẻ tấn công nhả đạn bừa bãi, giết chết từ bốn nạn nhân trở lên trong thời gian 1982-2013 tại Mỹ, và kể từ 2013 các vụ gây chết từ ba người trở lên cũng được tính.

Các vụ này không bao gồm các vụ liên quan tới cướp có vũ trang hoặc bạo lực băng nhóm.

Mua súng cần có bao nhiêu tiền?

Bạn có thể sẽ thấy ngạc nhiên khi biết rằng việc mua súng ở Mỹ là khá rẻ.

Ai ủng hộ việc kiểm soát sử dụng súng?

Ý kiến công chúng Mỹ về việc cấm sử dụng súng ngắn đã thay đổi nhiều trong thời gian 60 năm qua.