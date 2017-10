'Dân chủ Trung Quốc làm lu mờ Phương Tây'

Bản quyền hình ảnh GREG BAKER Image caption Hình Chủ tịch Tập Cận Bình và 'Trung Quốc Mộng'

Trước Đại hội Đảng 19, dự kiến khai mạc ngày 18/10 này tại Bắc Kinh, trang Tân Hoa ca ngợi dân chủ đa đảng của Trung Quốc 'làm lu mờ Phương Tây '.

Trang này, trong bài xã luận cũng nói Phương Tây 'chìm trong khủng hoảng, hỗn loạn' và cái gọi là nền dân chủ bên đó chỉ phục vụ các nhóm lợi ích, phân rẽ và chống phá nhau.

Trong khi đó, "nền dân chủ Trung Quốc" là minh chứng cho thấy hệ thống này đang là "tiêu chuẩn cho sự phát triển và tiến bộ".

Giảm Đặng tăng Mao đề cao ý Tập

TQ sắp 'sửa điều lệ Đảng' và 'bổ sung' tư tưởng Tập Cận Bình

Bài "Enlightened Chinese democracy puts the West in the shade" hôm 17/10 trên xinhuanet.com nói Đại hội 19 là cơ hội để phân tích "tính xã hội chủ nghĩa độc đáo" của mô hình Trung Quốc.

Bài bình luận trên Tân Hoa Xã cho rằng đến năm 2020, Trung Quốc sẽ đạt thành tựu 'xã hội tiểu khang' (Xiaokang), để chuẩn bị đánh dấu 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản (1921).

Đa đảng kiểu Trung Quốc

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Trung Quốc tổ chức ngày Quốc Khánh đầu tháng 10 rực rỡ nhiều nơi

Nhưng điểm quan trọng nhất trong bài là sự thách thức trực diện dân chủ Phương Tây và đề cao mô hình "đa đảng kiểu Trung Quốc".

"Khác với chính trị Phương Tây cạnh tranh nhưng đối đầu, Đảng CSTQ và các đảng không cộng sản hợp tác với nhau, cùng làm việc vì sự tiến triển của chủ nghĩa xã hội, nỗ lực cải thiện mức sinh hoạt của người dân. Đây là mối quan hệ đem lại chính trị ổn định, xã hội hài hòa và đảm bảo chính sách hiệu quả và cách thực hiện."

Hiện nay ngoài Đảng Cộng sản có 89 triệu đảng viên, Trung Quốc còn có tám đảng không cộng sản nhưng tuân thủ sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

Bài báo tin rằng hệ thống Trung Quốc đem lại xã hội đoàn kết chứ không chia rẽ như tính chất đối nghịch nhau của dân chủ Phương Tây.

Bài cũng nói đến 100 năm ngày thành lập CHND Trung Hoa, năm 2049, Giấc Mộng Trung Quốc 'phục hưng quốc gia' mà Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra sẽ hoàn tất.