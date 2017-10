Tin 'phá hoại của Nga' đến tay 126 triệu người dùng FB Mỹ

Bản quyền hình ảnh Sean Gallup/Getty Images Image caption Facebook công bố có khoảng 80.000 bài với nội dung chia rẽ về xã hội và chính trị được đăng trước và sau kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Facebook cho hay trong hai năm qua, có tới 126 triệu người dùng Facebook Mỹ đã xem những nội dung do người của Nga tải lên mạng xã hội này.

Facebook nói có khoảng 80.000 bài được đăng trước và sau kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Hầu hết các tin này tập trung đưa những thông điệp gây chia rẽ về xã hội và chính trị.

Facebook công bố con số này trước hai phiên điều trần thượng viện sắp diễn ra. Tại đó, Facebook cùng Twitter và Google sẽ trình bày chi tiết về tác động của Nga lên các mạng xã hội được nhiều người sử dụng.

Nga liên tiếp phủ nhận cáo buộc nước này tìm cách gây ảnh hưởng trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ với kết quả là ông Donald Trump thắng bà Hillary Clinton.

Trong một tin có liên quan, hôm thứ Hai 30/10, cuộc điều tra do cố vấn độc lập Robert Mueller dẫn dắt về khả năng chiến dịch của ông Trump có thông đồng với Nga đã khiến hai cựu phụ tá của ông Trump bị buộc tội. Một phụ tá thứ ba thừa nhận đã nói dối FBI.

Tổng thống Trump phủ nhận mọi cáo buộc ông có thông đồng với Moscow, và liên tục kêu gọi điều tra bà Clinton.

Bản quyền hình ảnh NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images Image caption Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hôm thứ Hai 30/10 nói Tổng thống Trump "không có kế hoạch hay dự định" thay đổi nhóm tư vấn đặc biệt để điều tra về khả năng có mối liên hệ của Nga đến kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Facebook nói gì?

Facebook nói khoảng 80.000 bài được đăng từ tháng Sáu 2015 và tháng Tám 2017. Những bài này được khoảng 29 triệu người Mỹ đọc trực tiếp, theo một bài phát biểu dự thảo mà truyền thông Mỹ có được.

Những bài này, mà Facebook nói là do một hãng có liên hệ với điện Kremlin tạo ra, lan truyền rộng nhờ mọi người like, chia sẻ và bình luận, và do đó đã đến tay nhiều triệu người nữa.

"Những hành động này đi ngược lại với sứ mệnh của Facebook là xây dựng cộng đồng và tất cả những gì mà chúng tôi đại diện," cố vấn Colin Stretch của Facebook nói.

"Và chúng tôi quyết tâm làm tất cả những gì có thể để xử lý mối đe dọa mới này."

Facebook cũng nói hãng này đã xóa 170 tài khoản Instagram, những tài khoản đã đăng 120.000 bài với nội dung xấu.

