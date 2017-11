Vụ xả súng Texas: Ít nhất 26 người thiệt mạng

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Cảnh sát tại hiện trường sau vụ nổ súng

Ít nhất 26 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở nhà thờ tại buổi hành lễ hôm Chủ Nhật.

Vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs, một thị trấn nhỏ ở Hạt Wilson, Texas.

Tay súng, được cho là bị giết chết sau đó, bước vào nhà thờ và nổ súng vào khoảng 11 giờ 30 giờ địa phương (17:30 GMT).

Xả súng tại Philippines: ít nhất 36 thi thể

Xả súng ở Las Vegas: Phụ nữ gốc Việt thiệt mạng

Một số nét về văn hóa dùng súng ở Mỹ

Thống đốc Greg Abbott xác nhận số người chết và nói đó là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Texas.

Giám đốc khu vực Sở An toàn Công của bang Texas, Freeman Martin cho biết các nạn nhân có độ tuổi từ 5 đến 72. Giới chức nói ít nhất 20 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Ông Martin mô tả kẻ bị tình nghi là một người da trắng khoảng ngoài 20 tuổi, mặc bộ đồ đen và áo gi lê, cầm theo một khẩu súng trường.

Ông ta đã bắn từ lúc còn bên ngoài nhà thờ, rồi bước vào trong và xả đạn, Martin nói.

Một cư dân địa phương "đã giằng lấy khẩu súng trường bắt đầu bắn" về phía nghi phạm, trước khi tay súng lái xe bỏ trốn.

Người này tiếp tục lái xe đuổi theo và đâm vào xe nghi phạm tại tuyến đường thuộc quận Guadalupe.

Cảnh sát tìm thấy nghi can đã chết trong xe, nhưng không rõ do tự sát bằng súng hay do bị bắn, ông Martin nói thêm.

Tay súng được xác định là Devin P Kelley, 26 tuổi, theo tường thuật của truyền thông Mỹ. Cảnh sát chưa xác nhận danh tính của kẻ tình nghi.

Mục sư Frank Pomeroy của nhà thờ First Baptist nói với ABC News rằng con gái ông, Annabelle, 14 tuổi, chết trong vụ bắn súng.

Ông Pomeroy, người không có mặt ở thị trấn Oklahoma vào thời điểm đó, mô tả cô là "một bé rất xinh đẹp và đặc biệt" trong một cuộc điện thoại với một tờ báo địa phương.

Ít nhất 10 nạn nhân, trong đó có 4 trẻ em, được điều trị tại Hệ thống Y tế Đại học ở San Antonio gần đó.

Xả súng ở Washington- Nghi phạm 'nhận tội' - BBC Tiếng Việt

Bắt nghi phạm xả súng ở bang Washington - BBC Tiếng Việt

Xả súng ở Las Vegas: Phụ nữ gốc Việt thiệt mạng

Cảnh sát trưởng Joe Tackitt cho biết chính quyền không biết tên của bất kỳ nạn nhân nào khi họ khám nghiệm tại hiện trường vụ án.

Các quan chức cho biết 23 người thiệt mạng tại chỗ, bên trong nhà thờ, và có hai người bị bắn chết bên ngoài. Một người tử vong tại bệnh viện.

Nhân chứng Carrie Matula nói với NBC News: "Chúng tôi nghe tiếng súng bán tự động... chúng tôi chỉ cách nhà thờ khoảng 50 mét."

"Đây là một cộng đồng rất nhỏ, vì vậy mọi người đều rất tò mò về những gì đang xảy ra."

Sutherland Springs là một cộng đồng nông thôn nhỏ chỉ với vài trăm cư dân, nằm khoảng 30 dặm (50km) về phía Đông Nam thành phố Texas thuộc San Antonio.

Các nhân viên FBI tại San Antonio được điều động. Hiện chưa rõ động cơ của tay súng.

Tay súng Munich 'ám ảnh bởi xả súng' - BBC Tiếng Việt

Vụ xả súng Orlando- Tấn công người LGBT - BBC Tiếng Việt

Tiết lộ chi tiết vụ xả súng ở Orlando - BBC Tiếng Việt

Xả súng chết người tại Pennsylvania - BBC Tiếng Việt

FBI cũng cho biết, mặc dù chỉ có một tay súng được nhắc tới nhưng các nhân viên đang tìm kiếm khả năng có thêm các nghi phạm khác.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy khu vực xảy ra vụ xả súng đang bị niêm phong.

Một số máy bay trực thăng đã đến để vận chuyển người bị thương, phóng viên Max Massey của APMM 12 nói.

Tổng thống Donald Trump, hiện đang trong chuyến công du châu Á, đã lên án "hành động tội ác" và nói rằng người Mỹ sẽ sát cánh bên nhau.

"Và qua những giọt nước mắt và qua nỗi buồn, chúng ta đứng dậy mạnh mẽ hơn," ông Trump nói thêm.

Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi 58 người chết và hàng trăm người bị thương tại một lễ hội âm nhạc ngoài trời ở Las Vegas trong vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ.