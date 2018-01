Cái chết của nữ ca sĩ Dolores O'Riordan 'không đáng ngờ'

Bản quyền hình ảnh PA Image caption Dolores O'Riordan

Theo cảnh sát London, cái chết của nữ ca sĩ Dolores O'Riordan không gây ra những nghi ngờ.

Cảnh sát cũng khẳng định một báo cáo đã được biên soạn sẵn để gửi đến văn phòng nhân viên điều tra nhằm xác minh nguyên nhân cái chết của O'Riordan.

Trước đó, giọng ca đến từ Limerick, Ireland đã đột ngột qua đời ở tuổi 46 vào hôm thứ Hai (15/1).

Nhóm nhạc The Cranberries nhận được thành công vang dội trên trường quốc tế vào thập niên những năm 1990 cùng với các ca khúc như Linger và Zombie.

Phát ngôn viên từ cảnh sát đô thị London cho biết cảnh sát được gọi đến một khách sạn ở Park Lane lúc 9 giờ sáng ngày thứ Hai, nơi mà "một phụ nữ trong độ tuổi 40 " được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường.

Phát ngôn viên của O'Riordan cho biết: "O'Riordan cùng với nhóm nhạc The Cranberries đã đến London để thu âm trong một thời gian ngắn."

"Không có thêm chi tiết nào được đưa ra tại thời điểm này."

Các thành viên ban nhạc của cô trong The Cranberries - Noel Hogan, Fergal Lawler và Mike Hogan - đã tri ân giọng ca chính của nhóm thông qua mạng xã hội Twitter.

Thông điệp cho biết: "Cô ấy là một tài năng phi thường và chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được trở thành một phần trong cuộc đời của cô kể từ năm 1989."

Người phát ngôn của cô nói thêm: "Các thành viên trong gia đình cô rất đau buồn khi đón nhận thông tin này và họ không muốn tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào tại thời điểm khó khăn này."

Linh mục giáo phận Friarstown, Limerick, cho biết đám tang của cô sẽ diễn ra ở Ireland.

Cha James Walton, linh mục giáo phận Ballybricken và Bohermore nói: "Gia đình cô vẫn đang chờ đợi thêm những thông tin chi tiết để đến London vì sự ra đi đột ngột của cô.

"Kế hoạch là để cô ấy được chôn cất tại quê hương. Điều đó chỉ có thể phụ thuộc vào thời điểm cơ thể của cô được đưa trả lại cho gia đình".

"Ảnh hưởng to lớn"

Một cuốn sổ để chia buồn và tưởng niệm O'Riordan sẽ được mở ra vào ngày thứ Ba tại trụ sở của hội đồng thành phố Limerick.

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Ban nhạc The Cranberries

Tổng thống Ireland Michael D Higgins cho biết sự ra đi của cô là "một mất mát rất lớn" và các đóng góp của O'Riordan cùng nhóm The Cranberries có ảnh hưởng to lớn đến các loại hình nhạc rock và pop tại Ireland cũng như trên toàn thế giới".

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết cô là "ngôi sao nhạc rock xuất sắc nhất của Limerick", và ban nhạc của cô "đã lưu giữ được tất cả những nỗi đau gắn liền với những năm tháng tuổi thiếu niên".

Cranberries được truyền thông quốc tế biết đến với album đầu tay năm 1993 "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" và đã bán được hơn 40 triệu bản trên toàn thế giới.

O'Riordan đã viết những bài hát của riêng mình kể từ thời điểm mới 12 tuổi.

Cô gia nhập ban nhạc ở thời điểm vẫn còn đang trong tuổi thiếu niên, sau khi tìm thấy quảng cáo của ban nhạc rock "The Cranberry Saw Us".

Sau này nhóm đổi tên thành The Cranberries, các ca khúc thành công nhất của nhóm bao gồm Linger (1993), Zombie (1994) - một ca khúc phản đối về vụ đánh bom liên quan đến cuộc xung đột ở Bắc Ireland - cũng như No Need To Argue (1994) và To the Faithful (1996).

O'Riordan theo đuổi sự nghiệp solo sau khi ban nhạc tan rã năm 2003, trước khi The Cranberries tái hợp vào năm 2009.