Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch (giữa) sẽ có hai cuộc gặp liên tiếp với người đồng cấp Nga, Sergei Shoygu (phải) và Hoa Kỳ, tướng Jim Mattis

Cả Bộ trưởng quốc phòng của Liên bang Nga và Hoa Kỳ sẽ có chuyến thăm Việt Nam gần như cùng một lúc để thảo luận về hợp tác quốc phòng về chiến lược cũng như thông thương vũ khí.

Sáng hôm thứ Ba, 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu đã có cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam, tướng Ngô Xuân Lịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis thì đang có buổi hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và dự kiến sẽ sang thăm Việt Nam sau đó.

Theo AFP, trong chuyến thăm một tuần đến châu Á, ông Mattis hi vọng tăng cường hợp tác quốc phòng với Indonesia và Việt Nam, khi sức mạnh quân sự của Trung Quốc lớn mạnh dần trong khu vực.

"Chúng ta đều có chung vùng Thái Bình Dương - một đại dương với cái tên có ý nghĩa là hòa bình - chúng tôi muốn thấy nó tiếp tục yên bình, để tất cả quốc gia đang sinh sống và sử dụng nó có thể tiếp tục thịnh vượng," ông Mattis nói với báo chí tháp tùng ông trên chiếc phi cơ đến Châu Á.

Bản quyền hình ảnh BỘ QUỐC PHÒNG HOA KỲ Image caption Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Việt đã gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Manila, Philippines vào năm ngoái

Chuyến thăm của hai tướng Nga, Mỹ có ý nghĩa gì?

Theo đánh giá nhận định của nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế Carl Thayer, việc gặp gỡ với cả hai quan chức quân đội cấp cao của Hoa Kỳ và Nga, cho thấy thể hiện chính sách của Việt Nam về "đa dạng hóa và đa phương hoá" về quan hệ với các cường quốc.

Bản quyền hình ảnh FB Carl Thayer Mattis sẽ nói với Lịch rằng Hoa Kỳ coi Trung Quốc là một đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ đang tìm cách làm suy yếu vị trí của Mỹ trong khu vực. Mattis sẽ thảo luận với Lịch về mức độ mà Việt Nam sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để tạo ra một hệ thống liên kết an ninh góp phần ổn định khu vực và đảm bảo quyền tự do tiếp cận với Biển Đông. Carl Thayer, Giáo sư Học viện Hải quân Úc

"Việt Nam quan tâm đến việc chứng minh rằng bản thân độc lập và đóng góp tích cực cho an ninh khu vực, do đó cả Nga và Hoa Kỳ đều quan tâm đến việc hỗ trợ Việt Nam. Ví dụ, Việt Nam có thể thảo luận về hợp tác quốc phòng với cả hai Bộ trưởng và tiến tới khi phù hợp với lợi ích quốc gia của Việt Nam," ông Thayer viết trên phúc trình do ông đăng tải đánh giá chuyến thăm của Jim Mattis tới Việt Nam.

"Mattis sẽ nói với ông Ngô Xuân Lịch rằng Hoa Kỳ coi Trung Quốc là một đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ đang tìm cách làm suy yếu vị trí của Mỹ trong khu vực. Mattis sẽ thảo luận với Lịch về mức độ mà Việt Nam sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để tạo ra một hệ thống liên kết an ninh góp phần ổn định khu vực và đảm bảo quyền tự do tiếp cận với Biển Đông.

"Về vấn đề an ninh hàng hải, Bộ trưởng Mattis có thể sẽ nêu ra cách mà cả hai bên có thể tăng cường hơn nữa hợp tác, như các ghé cảng thường xuyên hơn của Hải quân Hoa Kỳ sau chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ đầu tiên đến Cảng Quốc tế Cam Ranh vào cuối năm nay," ông Thayer viết trong bản báo cáo.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tướng Ngô Xuân Lịch tiếp đón tướng Sergei Shoygu sáng 23/1

Ông Thayer nhận định Trung Quốc sẽ rất muốn tìm hiểu xem Việt Nam dự định phát triển hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ đến đâu và sự hợp tác này sẽ nhắm đến Trung Quốc đến mức nào.

"Trung Quốc cũng sẽ quan tâm để tìm hiểu phạm vi của các vụ thông thương vũ khí của Nga cho Việt Nam. Nga hiện là nguồn cung cấp 57% vũ khí nhập khẩu cho Trung Quốc và 88% cho Việt Nam.

"Tất cả các nước khu vực ở Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng sẽ quan tâm đến kết quả của chuyến thăm cả hai bộ trưởng quốc phòng đến Việt Nam," ông Thayer kết luận.

Hôm 22/1 khi ông Mattis vừa đến thủ đô Jakarta, tờ báo hàng đầu của Trung Quốc, Nhân dân Nhật báo, nói sự kiểm soát ở Biển Đông của Trung Quốc sẽ chỉ gia tăng và là phản ứng thích đáng với sự "khiêu khích" của Hoa Kỳ.

Bản quyền hình ảnh DIGITALGLOBE Image caption Hình vệ tinh cho thấy cơ sở quân sự của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập thuộc Biển Đông, gần đây, cả Philippines và Úc đều bày tỏ quan ngại về các động thái 'kiên cố hóa', 'quân sự hóa' và 'mở rộng' các đảo, đá mà Bắc Kinh chiếm và tuyên bố chủ quyền ở khu vực

Tờ báo dẫn chứng việc tàu khu trục USS Hopper của Hoa Kỳ được cho hay trước đó đã đi vào khu vực 12 hải lý của bãi đá ngầm Scarborough, khu vực Philippines tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham.

Theo Reuters, tờ Nhân dân Nhật báo là tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, với tình hình đang cải thiện ở Biển Đông (TQ gọi là Biển Nam Trung Hoa), rõ ràng rằng Hoa Kỳ là phía quân sự hóa khu vực.

"Nếu bên liên quan một lần nữa làm rắc rối và gây căng thẳng, thì nó sẽ chỉ làm cho Trung Quốc đi đến kết luận này: để bảo vệ hòa bình ở Biển Nam Trung Hoa, Trung Quốc phải tăng cường và tăng tốc khả năng của mình ở đó,"

"Khi quy mô và chất lượng quân sự của Trung Quốc được cải thiện, việc kiểm soát Biển Nam Hải của Trung Quốc cũng sẽ được cải thiện. Trung Quốc có thể gửi nhiều tàu hải quân hơn để đáp trả và có thể thực hiện các bước như huy động các hòn đảo."

Quân đội Hoa Kỳ cho biết họ thực hiện các hoạt động "tự do hàng hải" trên khắp thế giới, bao gồm cả trong các khu vực mà các đồng minh tuyên bố chủ quyền.