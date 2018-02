Bắc Hàn 'dùng sứ quán mua công nghệ vũ khí'

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Bên ngoài sứ quán Bắc Hàn tại Berlin

Bắc Hàn đã mua công nghệ vũ khí hạt nhân qua đại sứ quán nước này tại Berlin, người đứng đầu cơ quan tình báo Đức cho hay.

Ông Hans-Georg Maassen nói với đài truyền hình Đức NDR TV rằng Đức đã ngăn cản được nhiều nhưng không phải là tất cả các hoạt động mua công nghệ vũ khí này.

Ông không nói rõ loại công nghệ nào được mua, nhưng cho biết chúng có thể được sử dụng cho mục đích dân sự và quân sự.

Bắc Hàn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

Bắc Hàn vi phạm lệnh cấm vận, thu lợi 200 triệu đôla

Bị trừng phạt, Bắc Hàn 'làm kinh tế' ra sao?

Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm thứ Sáu 2/2 nói Bình Nhưỡng đã thu được gần 200 triệu USD năm ngoái qua xuất khẩu hàng hóa sang một số nước.

Báo cáo của ủy ban trừng phạt thuộc Hội đồng Bảo an LHQ mà hãng tin anh Reuters được xem, nói Bắc Hàn đã chở than đến một số cảng ở Nga, Trung Quốc, Nam Hàn, Malaysia và Việt Nam. Các chuyến hàng này chủ yếu dùng giấy tờ giả để chứng minh nguồn gốc than là từ Nga và Trung Quốc thay vì Bắc Hàn.

Bản quyền hình ảnh Adam Berry/Getty Images Image caption Một du khách xem tranh ảnh cổ động trên bảng tin bên ngoài Đại sứ quán Bắc hàn tại Berlin.

Chúng tôi phát hiện rất nhiều hoạt động mua công nghệ đã diễn ra từ đại sứ quán [Bắc Hàn]. Hans-Georg Maassen, Giám đốc Cơ quan tình báo Đức

"Chúng tôi phát hiện rất nhiều hoạt động mua công nghệ đã diễn ra từ đại sứ quán," ông Maassen nói trong một cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào thứ Hai 5/2.

"Theo quan điểm của chúng tôi, những công nghệ này là cho chương trình tên lửa nhưng một phần cũng là cho chương trình hạt nhân," ông nói thêm.

"Khi chúng tôi thấy những hoạt động như vậy, chúng tôi chặn lại. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi phát hiện và chặn hết tất cả các nỗ lực này."

Bắc Hàn hiện chưa có phản ứng trước phát biểu của ông Maassen.

Nam Hàn giữ tàu thứ hai 'chuyển dầu cho Bắc Hàn'

Bắc Hàn bắn ba tên lửa ra biển

Bắc Hàn: Mỹ nằm trong tầm bắn tên lửa

Một cuộc điều tra riêng do kênh truyền hình ARD thực hiện cho rằng cơ quan tình báo Đức phát hiện có dấu hiện Bắc Hàn tìm cách mua công nghệ và thiết bị quân sự hồi 2016 và 2017.

Trong khi đó, một nhóm chuyên gia LHQ tìm thấy bằng chứng Bắc Hàn đã giúp Syria phát triển vũ khí hóa học cũng như cung cấp tên lửa đạn đạo cho Myanmar.

Những phát hiện này được công bố trong bối cảnh căng thẳng dâng cao vì Bắc Hàn có tiến bộ nhanh chóng trong các chương trình phát triển vũ khí truyền thống và hạt nhân.

Vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn hôm 28/11 khiến LHQ đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các chuyến hàng chở dầu và việc đi lại của người dân Bắc Hàn.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Đoàn nữ vận động viên Bắc Hàn tới Nam Hàn

Các vụ thử tên lửa liên tiếp cũng gây ra cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.

Ông Trump, người gọi Kim Jong-un là "người hỏa tiễn", đã gặp những người đào tẩu Bắc Hàn ở Washington hôm 2/2 và nói ông hy vọng "điều tốt đẹp" sẽ đến sau Thế vận hội Mùa đông, dự kiến khai mạc ở Nam Hàn vào thứ Sáu tới.

Bắc Hàn đã đồng ý tham dự Thế vận hội. Hai bên thậm chí còn có một đội tuyển khúc côn cầu trên băng chung, đội vừa có trận đấu giao hữu đầu tiên hôm Chủ nhật 4/2.

Tuy nhiên, Bắc Hàn vẫn tiếp tục với kế hoạch diễu binh hoành tráng ngay trước ngày khai mạc Thế vận hội.