Trump: Viên cảnh sát ở Florida 'thiếu dũng cảm'

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Học sinh được giải cứu trong vụ xả súng hôm 14 tháng 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói viên cảnh sát có vũ trang đứng ngoài trường học Florida đã "làm không tốt" vào lúc xảy ra vụ tay súng giết 17 người tuần trước.

Phó cảnh sát trưởng hạt Broward, bang Florida Scot Peterson đã từ chức sau khi điều tra thấy rằng ông này đã không đương đầu với nghi phạm.

"Tôi thực sự đau lòng và thất vọng. Anh ta đã không có bất cứ can thiệp nào trong vụ xả súng," cảnh sát trưởng Scott Israel cho hay.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Donald Trump nói việc trang bị vũ khí cho giáo viên trong trường học có thể ngăn chặn được các vụ xả súng.

Trump ủng hộ kiểm tra lý lịch người mua súng

Mỹ: Sinh viên kêu gọi thắt chặt kiểm soát súng

Florida: FBI và giáo viên từng được cảnh báo về kẻ xả súng

Đề xuất này đã được tranh luận từ lâu bởi Hiệp hội súng đạn Mỹ (NRA).

Vào hôm thứ Năm (23/2), trong những lời bình luận đầu tiên của NRA kể từ sau vụ xả súng, người đứng đầu tổ chức này cáo buộc những đảng viên Đảng dân chủ và giới truyền thông đang "khai thác" từ vụ tấn công này.

Wayne LaPierre nói rằng "những kẻ tận dụng thời cơ" đang sử dụng bi kịch này để mở rộng sự kiểm soát súng đạn và bãi bỏ quyền sử dụng súng của người dân Mỹ.

Các sĩ quan cảnh sát đã làm gì?

Cảnh sát trưởng Israel nói ông Peterson, 54 tuổi và là người đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas, đã có mặt ở đó. Peterson được trang bị vũ trang và mặc đồng phục khi vụ bắn súng xảy ra.

Ông Israel nói video hiện trường cho thấy ông Peterson đến toà nhà nơi vụ bắn súng diễn ra khoảng 90 giây sau những phát đạn đầu tiên nổ ra nhưng ông vẫn ở bên ngoài khoảng 4 phút. Vụ tấn công kéo dài 6 phút, cảnh sát trưởng Israel cho hay.

Khi được hỏi liệu ông Peterson nên làm gì, ông Israel nói: "Nhảy vào, giải quyết và hạ gục kẻ giết người."

Cho đến hiện tại, ông Peterson vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận công khai nào về những việc đã xảy ra. Các nhân viên cảnh sát hiện đang bảo vệ nhà ông.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Các học sinh và gia đình tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng trường học ở Florida

Cảnh sát trưởng Israel nói ông Peterson đã không đưa ra một lý do nào về việc tại sao ông không đi vào toà nhà nơi tay súng ở đó.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông có bị buộc tội hay không.

Ông Israel nói ông sẽ không công bố băng video về Peterson và có thể không bao giờ làm như thế, "phụ thuộc vào điều tra và bản án hình sự" đối với nghi can 19 tuổi bị cáo buộc tiến hành xả súng, cựu học sinh Nikolas Cruz.

Tay súng này đã sử dụng khẩu súng trường tự động AR-15, cảnh sát cho biết, và trốn thoát khỏi hiện trường trước khi bị phát hiện và bắt giữ sau đó.

Tại sao phó cảnh sát Peterson lại ở đó?

Các sỹ quan cảnh sát trường học là những người thực thi pháp luật và tuyên thệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn và ngăn ngừa tội phạm trong trường học.

Được tuyển dụng bởi cảnh sát địa phương hoặc văn phòng cảnh sát trưởng, họ có nhiệm vụ báo cáo các sự cố và có thể bắt giữ, cũng như làm việc trong các lĩnh vực như cố vấn và giáo dục.

Trường quân sự Mỹ tuyển 'người hùng' thiệt mạng

Nghi phạm nổ súng ở Florida bị bắt giữ

Có khoảng 14,000 tới 20,000 sĩ quan cảnh sát trong những trường học tại Mỹ, theo số liệu từ Hiệp hội sỹ quan cảnh sát quốc gia trong trường học.

Ông Peterson đảm nhận vị trí này tại trường từ năm 2009, theo báo cáo của truyền thông địa phương.

Thời báo Sun-Sentinel cho biết ông Peterson làm việc cho văn phòng cảnh sát trưởng từ năm 1985 và mức lương của ông trong năm 2006 là 75.673 đô la Mỹ.

Còn có những vấn đề nào khác?

Những lo ngại còn được đặt ra về hệ thống giám sát video của trường cũng như liệu những cảnh báo trước đó về Nikolas Cruz có bị bỏ qua.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Nikolas Cruz, 19, trong buổi điều trần tại tòa án quận Broward

Có thông báo cho rằng người theo dõi hệ thống giám sát video đã chuyển thông tin chậm 20 phút tới cho cảnh sát, do vậy cảnh sát nhầm lẫn về địa điểm nơi tay súng đang có mặt.

Ngoài ra, còn có những cuộc gọi cảnh báo chính quyền, bày tỏ mối quan ngại về Nikolas Cruz vào năm 2016 và 2017, bao gồm cả thông báo hắn đang lên kế hoạch để tấn công trường học.

Khi nào trường mở cửa trở lại?

Giáo viên sẽ được phép quay trở lại vào ngày thứ 6 (23/2). Cả sinh viên và giáo viên sẽ được mời tham dự buổi tái định hướng vào ngày chủ nhật, trước khi các lớp học dự kiến tiếp tục trở lại vào thứ 4.

Toà nhà 3 tầng nơi diễn ra vụ tấn công dự kiến sẽ bị phá huỷ.

Đã đến lúc các giáo viên được trang bị vũ khí?

Trong những ngày gần đây, cả tổng thống Donald Trump và Hiệp hội súng đạn Mỹ (NRA) đều đề cập đến vấn đề này.

Phát biểu trong Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) tại Wasington hôm thứ Năm (22/2), ông LaPierre nhắc lại rằng nhóm của ông ủng hộ kế hoạch này.

Ông tuyên bố NRA sẽ giúp đỡ bất cứ trường học nào tại Mỹ với sự đảm bảo an toàn, an ninh, miễn phí và nói thêm "những kẻ nắm bắt cơ hội" đang đẩy mạnh việc kiểm soát súng và "họ ghét NRA. Họ ghét sửa đổi lần hai. Họ ghét sự tự do cá nhân."

Sự sửa đổi lần hai trong hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ cho quyền được "giữ và mang vũ khí".

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Cha nạn nhân vụ xả súng ờ Florida: ’Tôi phẫn nộ!'

Ông Trump đã đưa ra ý tưởng về việc trang bị vũ khí cho giáo viên tại nhà Trắng hôm thứ 4 (21/2) nơi mà ông lắng nghe tâm sự của những học sinh còn sống sót sau vụ xả súng tại Florida.

Bàn luận về an toàn trường học với các quan chức tiểu bang và địa phương hôm thứ Năm (22/2), ông Trump tin rằng việc này có thể thành công và rằng: " Những kẻ xả súng sẽ không thể nhởn nhơ rảo bước trong trường nếu như 20% số người trong trường có súng."

Tuy nhiên, theo Randi Weingarten, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Mỹ, việc trang bị súng cho giáo viên không phải là một giải pháp phù hợp.

Bà cho hay: "Bất cứ ai có súng tại trường học đều không hiểu về những gì xảy ra bên trong súng hoặc tệ hơn nữa, không ai biết về nó,"

Những giải pháp khác là gì?

Những người sống sót sau vụ xả súng hồi tuần trước đã kêu gọi áp dụng những điều luật sử dụng súng chặt chẽ hơn, qua đó thúc đẩy một phong trào trên toàn quốc không sử dụng súng là #NeverAgain

Ông Trump nói rằng ông ủng hộ việc nâng tuổi một người được phép mua súng từ 18 lên tới 21 tuổi và nhấn mạnh rằng NRA cũng sẽ đưa ra một đề xuất như vậy.

"Tôi không nghĩ là tôi sẽ đứng lên chống lại họ," Ông Trump nói với nhóm vận động hành lang. "Họ là những người tốt."

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Nữ sinh phản đối việc dùng súng tại Hoa Kỳ

Ông Trump cũng đã đăng lên Twitter hôm thứ 5 (22/2) thúc đẩy việc kiểm tra lý lịch với những người bị bệnh tâm thần, một chính sách mà giám đốc NRA sau đó đã nhắc lại tại hội nghị.

"Bất cứ ai được xem là thiếu nhận thức tinh thần và nguy hiểm cho xã hội nên tránh việc sử dụng súng," ông Trump nói.

Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã chỉ đạo chính quyền của mình thực hiện các bước cấm "phụ kiện súng ống nguy hiểm".

Các phụ kiện nguy hiểm - cho phép một khẩu súng trường có thể bắn hàng trăm viên trong một phút - đã được sử dụng bởi một tay súng giết chết 58 khán giả ở Las Vegas hồi tháng 10 năm ngoái.