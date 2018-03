Oscar 2018: Chile thắng giải Phim nước ngoài

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Sebastian Lelio, đạo diễn phim A Fantastic Woman của Chile thắng giải "Phim nước ngoài hay nhất"

Lễ trao giải thưởng điện ảnh lần thứ 90 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đang diễn ra vào sáng 5/3, giờ Việt Nam.

Phim The Shape of Water dẫn đầu với 13 đề cử.

Sebastian Lelio, đạo diễn phim A Fantastic Woman của Chile thắng giải "Phim nước ngoài hay nhất" dường như như bị sốc.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Allison Janney giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất"

Bộ phim kể câu chuyện của một cô gái chuyển giới (Daniela Vega) đang chống chọi với nạn phân biệt đối xử sau cái chết của người bạn trai.

"Tôi không thể tin điều này đã xảy ra," ông Lelio nói. "Tôi đoán biết bộ phim có nhiều khả năng thắng giải. Nhưng quý vị không bao giờ dám chắc cho đến khi tượng Oscar nằm trong tay mình."

Ông nói bộ phim diễn tả "một cuộc trò chuyện cần thiết và khẩn cấp".

"Đó là cuộc đấu tranh để thừa nhận sự tồn tại của những người chuyển giới", ông nói thêm.

Allison Janney giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai diễn trong phim I, Tonya.

"Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" thuộc về James Ivory, với kịch bản phim Call Me By Your Name.

James Ivory nói ông cảm ơn Andre Aciman, tác giả cuốn tiểu thuyết cùng tên.

Ivory mô tả Call Me By Your Name là "một câu chuyện thân thuộc với hầu hết chúng ta, cho dù là chúng ta là người dị tính hay đồng tính hoặc xu hướng tình dục không rõ ràng.."

Ông cũng cảm ơn những diễn viên "đem lại nhiều cảm xúc cho người xem" trong lúc ống kính camera lia vào Timothee Chalamet - người được đề cử hạng mục "Diễn viên xuất sắc nhất."