Hawking làm thay đổi quan niệm về người khuyết tật?

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Stephen Hawking là một trong những nhà khoa học và người khuyết tật nổi tiếng nhất thế giới.

Cuộc đời ông có thể nói gọn là trí tuệ ưu việt trong một một cơ thể khiếm khuyết.

Giáo sư Hawking được chẩn đoán mắc một loại bệnh thần kinh vận động khi ông mới 22 tuổi.

Các dây thần kinh kiểm soát cơ bắp của ông không hoạt động và ông giống như bị mắc kẹt trong cơ thể, nhưng tâm trí của ông vẫn tự do.

Ông đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực nghiên cứ của mình trên chiếc xe lăn và truyền đạt thông điệp qua thiết bị giọng nói nhân tạo.

Vậy ông đã làm thay đổi quan niệm của xã hội về người khuyết tật?

'Hình mẫu đáng kinh ngạc'

Giáo sư Paul Shellard, sinh viên của Giáo sư Hawking, nói: "Tôi nghĩ ông ấy đã làm được nhiều điều hơn bất cứ ai khác."

Ông nói với BBC: "Ông ấy là một hình mẫu đáng kinh ngạc về việc không có ranh giới cho nỗ lực của con người.

"Ông ấy xác định những gì mình có thể làm tốt, đặc biệt tốt và tập trung vào điều đó, chứ không phải vào những gì ông không thể làm được".

Điều đó khiến ông trở thành một hình mẫu và nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Giáo sư Hawking chắc chắn đã nâng cao nhận thức về bệnh thần kinh vận động.

Đừng để bị khuyết tật cả về tinh thần và thể chất. giáo sư Hawking

Một trong những đóng góp to lớn của ông đối với người khuyết tật nói chung chỉ đơn giản là hiện diện - thường vào thời điểm tiếng nói người khuyết tật thiếu vắng trong văn hóa đại chúng.

Ông đã xuất hiện trong các chương trình truyền hình như The Simpsons, Star Trek và The Big Bang Theory. Cuộc đời của ông được kể lại trong bộ phim The Theory of Everything (Thuyết Vạn vật).

Steve Bell, từ Hiệp hội Bệnh Thần kinh Vận động, nói: "Ông ấy có lẽ là người nổi tiếng nhất bị khuyết tật và gần như bình thường hóa căn bệnh để chứng tỏ ông là thiên tài thực thụ."

"Tôi nghĩ rằng điều này tác động đến rất nhiều người, làm cho quan điểm của xã hội về người khuyết tật thay đổi."

Cuộc đời của Giáo sư Hawking cũng thật phi thường.

Ông sống lâu hơn tiên liệu của các bác sĩ đến 5 thập kỷ. Nhiều người mắc bệnh thần kinh vận động qua đời vài năm sau khi bệnh được chẩn đoán.

Ông là một nhà vật lý lý thuyết. Phòng thí nghiệm của ông nằm ngay trong tâm trí ông.

Người ta vẫn đặt câu hỏi rằng, liệu ông có thể đạt được những thành tựu nào nữa nếu ông khuyết tật bẩm sinh chứ không phải bị sau khi tốt nghiệp đầu bảng ở Oxford.

Ngày nay, những người khuyết tật có nguy cơ thất nghiệp nhiều gấp hai lần so với người bình thường.

Lời khuyên duy nhất của giáo sư Hawking cho người khuyết tật là tập trung vào những gì mình có thể đạt được.

"Lời khuyên của tôi dành cho những người tàn tật là tập trung vào những việc mà tình trạng khuyết tật không ngăn cản bạn làm việc tốt, và đừng tiếc nuối những trở ngại do nó gây ra. Đừng để bị khuyết tật cả về tinh thần và thể chất", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times.