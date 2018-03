Ngoại trưởng Anh: Nga 'tích trữ các chất độc thần kinh'

Image caption Ngoại trưởng Anh, Boris Johnson, nói Nga tích trữ chất độc thần kinh trong vụ tấn công cựu điệp viên Scripal và con gái trong suốt nhiều năm

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói rằng trong suốt một thập niên qua, Nga tích trữ loại chất độc thần kinh được sử dụng trong cuộc tấn công nhắm vào một cựu điệp viên và con gái của ông ta.

Ông Johnson cũng bác bỏ điều mà Đại sứ tại Liên minh châu Âu của Nga gợi ý rằng hóa chất độc có thể đến từ phòng thí nghiệm của Anh.

Đại sứ Vladimir Chizhov nói rằng phòng thí nghiệm Porton Down ở Wiltshire có thể đã là nguồn gốc của hóa chất.

Chúng tôi thực sự có bằng chứng trong vòng 10 năm qua rằng Nga không chỉ điều tra việc cung cấp các chất độc thần kinh cho mục đích ám sát mà còn tạo ra và tích trữ Novichok Ngoại trưởng Boris Johnson

Sergei và Yulia Skripal vẫn còn nguy kịch ở trong bệnh viện sau khi bị tiếp xúc với chất này ở Salisbury.

Họ đã được tìm thấy bất tỉnh trên một băng ghế tại thành phố Wiltshire vào ngày 4/3/2018.

Thủ tướng Theresa May nói Nga "có tội" trong cuộc tấn công này.

Các chuyên gia từ Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) sẽ đến Anh vào ngày thứ Hai, 19/3, để kiểm tra các mẫu hóa chất.

Bộ Ngoại giao nói dự kiến sẽ phải mất ít nhất là hai tuần mới có kết quả.

Bằng chứng?

Image caption Ông Vladimir Chizhov nói phòng thí nghiệm của Anh có thể là nguồn gốc của chất độc thần kinh

Thủ tướng Anh Theresa May nói với các nghị sĩ rằng Porton Down - cơ sở nghiên cứu quân sự của Anh - đã xác định hóa chất được sử dụng là một phần của một nhóm các chất động thần kinh quân sự có tên gọi được biết là Novichok do Liên Xô phát triển.

Ông Johnson nói với chương trình Andrew Marr Show của BBC rằng:

Khi bạn có một chất độc thần kinh hoặc bất cứ thứ gì, bạn đối chiếu nó với một số mẫu mà bạn giữ lại trong phòng thí nghiệm của bạn Đại sứ EU của Nga Vladimir Chizhov

"Chúng tôi thực sự có bằng chứng trong vòng 10 năm qua rằng Nga không chỉ điều tra việc cung cấp các chất độc thần kinh cho mục đích ám sát mà còn tạo ra và tích trữ Novichok".

Ông nói phản ứng của Nga đối với vụ việc "không phải là phản ứng của một quốc gia thực sự tin rằng mình vô tội".

Ông Chizhov, cũng trên chương trình truyền hình này, nói Nga đã "không liên quan gì" đến vụ đầu độc của ông Skripal và người con gái.

Ông cho biết Nga không tích trữ chất độc và các rằng phòng thí nghiệm Porton Down chỉ cách thành phố tám dặm (12km).

Khi được hỏi làm thế nào chất độc thần kinh được sử dụng ở Salisbury, ông nói:

"Khi bạn có một chất độc thần kinh hoặc bất cứ thứ gì, bạn đối chiếu nó với một số mẫu mà bạn giữ lại trong phòng thí nghiệm của bạn.

Bản quyền hình ảnh EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption Cựu điệp viên kép người Nga, Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia Skripal, 33, vẫn trong cơn nguy kịch ở bệnh viện

"Và Porton Down, như chúng ta bây giờ đều biết, là cơ sở quân sự lớn nhất của Anh quốc nghiên cứu vũ khí hóa học."

Tuy nhiên khi được hỏi liệu ông có cho rằng Porton Down "chịu trách nhiệm" về chất độc thần kinh trong cuộc tấn công hay không, ông Chizhov nói:

"Tôi không biết, tôi không có bất cứ bằng chứng nào về việc sử dụng".

Ông nói rằng một số khoa học gia tuyên bố chịu trách nhiệm tạo ra một số chất độc thần kinh "đã được đưa ra khỏi Nga và hiện đang ở Vương quốc Anh" nhưng không có kho vũ khí hoá học nào rời khỏi nước này, sau khi Liên Xô sụp đổ.

Ông Chizhov còn nói thêm rằng "không có bất cứ kho dự trữ nào" của các chất độc thần kinh còn lại ở Nga.

Trong khi đó, dân biểu thành phố Salisbury, John Glen nói trên trang Twitter rằng những gợi ý nói Porton Down là nguồn của chất độc thần kinh là một sự "xúc phạm".

