Nổ súng trường học ở Maryland, Mỹ

Bản quyền hình ảnh GOOGLE MAPS Image caption Trường trung học Great Mills

Hai học sinh bị thương, còn tay súng tử vong sau vụ xả súng tại trường trung học Great Mills bang Maryland.

Kẻ tấn công đã chết vì vết thương, cảnh sát cho biết.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng thứ Ba 20/3 tại trường Trung học Great Mills ở hạt St. Mary, cách 65 dặm (104km) về phía đông nam thủ đô Washington.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ một tháng sau vụ một tay súng trường trung học giết chết 17 người tại Parkland, Florida.

Julie Yingling, phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát hạt St. Mary, nói ba người đã bị bắn, bao gồm cả kẻ tấn công.

Cả ba đều đã được đưa tới bệnh viện. Trước đó, không một ai được cho là có những thương tích đe dọa đến tính mạng.

Có khoảng 1.600 học sinh theo học tại trường trung học Great Mills gần vịnh Chesapeake.

Vụ xả súng xảy ra bốn ngày trước cuộc tuần hành "March for our Lives- Tuần hành vì Mạng sống của chúng ta" cho sự an toàn của học sinh.

Cuộc tuần hành này được truyền cảm hứng từ vụ thảm sát 14/2 tại trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ở miền nam Florida.

