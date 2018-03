Tàu Mỹ 'thăm Đá Vành Khăn' sau lệnh trừng phạt

Bản quyền hình ảnh US Navy Image caption Tàu USS Mustin - ảnh từ trang Facebook của Hải quân Hoa Kỳ

Một tàu hải quân Hoa Kỳ lại vừa áp sát Mischief Reef (Việt Nam gọi là Đá Vành Khăn) hôm thứ Sáu nhằm tiến hành hoạt động 'tự do đi lại' ở Biển Đông.

Bản tin của Reuters nói khu trục hạm USS Mustin đã tiến vào trong phạm vi 12 hải lý sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp thuộc Quần đảo Trường Sa.

Hành động này khiến Bắc Kinh tức giận.

Đây là hành động mới nhất trong việc đối phó với điều mà Washington coi là các nỗ lực của Trung Quốc trong việc hạn chế tự do đi lại ở vùng biển chiến lược.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Trung Quốc tăng cường xây dựng trên Đá Vành Khăn

Đá Vành Khăn là nơi Trung Quốc đang có tranh chấp với các nước trong khu vực.

Đây không phải là lần đầu tiên các tàu hải quân Mỹ áp sát nơi này.

Gần đây nhất, hồi tháng 8/2017, khu trục hạm USS John S McCain đã áp sát trong phạm vi cách Đá Vành Khăn 12 hải lý.

Hoa Kỳ từng chỉ trích việc Bắc Kinh bồi đắp các đảo nhân tạo và xây dựng các cơ sở quân sự trong khu vực.

Washington cũng lên tiếng quan ngại về việc các cơ sở đó có thể được sử dụng để hạn chế việc tự do hàng hải.

Hoạt động mới nhất này của hải quân Hoa Kỳ diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh trừng phạt Trung Quốc, sự kiện có thể dẫn đến cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế.

Ngay lập tức, Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'khiêu khích nghiêm trọng về quân sự', South China Morning Post nói.

Bản quyền hình ảnh Xinhua Image caption Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mới chỉ bắt đầu: Hình của Tân Hoa Xã mô tả các mặt hàng của Mỹ mà Bộ Thương mại Trung Quốc xem xét sẽ đánh thuế nhập cao hơn

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hai hộ tống hạm của nước này đã được gửi ra để xác định danh tính tàu Mỹ và ra cảnh báo, đòi tàu khu trục phải rời đi.

Bắc Kinh nói các hành động của tàu Mỹ gây tổn hại nghiêm trọng tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, và điều đó dẫn tới việc đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trung Quốc luôn cho rằng mình bảo vệ quyền tự do hàng hải và tự do bay trên bầu trời Biển Đông, nhưng phản đối các hoạt động "bất hợp pháp và khiêu khích" nhân danh tự do hàng hải.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi có tuyến đường biển giao thương quan trọng trị giá 5 nghìn tỷ đô la mỗi năm, nơi mà các nước Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Viêt Nam cũng tuyên bố chủ quyền từng phần.

Hôm thứ Sáu 23/03 là một ngày xảy ra nhiều sự kiện đáng chú ý ở Biển Đông.

Bản quyền hình ảnh Bill Hayton Nay, với việc lần thứ hai Hà Nội phải xuống thang, người ta đang đặt câu hỏi về khả năng khai thác ngoài khơi của Việt Nam Bill Hayton

Cùng ngày với việc tàu Mỹ áp sát Đá Vành Khăn, Bắc Kinh tuyên bố hải quân Trung Quốc 'sẽ có cuộc diễn tập thường niên ở Nam Hải' tuy chưa cho biết cụ thể thời gian và địa điểm.

Cũng trong ngày, có các tường thuật nói Việt Nam do áp lực từ phía Trung Quốc đã buộc phải yêu cầu hãng Repsol của Tây Ban Nha bỏ một dự án khai thác dầu khí nhiều tiềm năng, dự án Cá Rồng Đỏ.

Image caption Trung Quốc đã xây cất thế nào ở Biển Đông

Reuters dẫn nguồn ẩn danh nói các bộ ngành của Việt Nam đã tạm dừng hoạt động và quyết tâm chấm dứt dự án.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nằm trong tay Bộ Chính trị Đảng CS VN, xem liệu sẽ chỉ tạm ngưng hay chấm dứt hợp đồng đã ký với các đối tác trong dự án.

Phóng viên BBC, ông Bill Hayton nói việc ngưng dự án sẽ khiến Repsol và các đối tác thiệt hại khoảng 200 triệu đô la.

Theo Reuters, Bộ Chính trị đang cân nhắc xem hơn thiệt của hai quyết định: hủy hợp đồng hay là chống lại sức ép từ phía Trung Quốc.

Tuy nhiên, vẫn Reuters nói cuộc họp của Bộ Chính trị hiện chưa diễn ra bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến công du nước ngoài, trong lúc Việt Nam đang đón tiếp nhiều quan chức nước ngoài tới thăm, và bởi tang lễ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

