Bê bối Facebook 'ảnh hưởng 87 triệu người'

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Mark Zuckerberg trả lời các câu hỏi của báo giới trong gần một tiếng đồng hồ

Facebook tin rằng dữ liệu của khoảng 87 triệu người đã bị chia sẻ với hãng tư vấn chính trị Cambridge Analytica - nhiều hơn số liệu được công bố trước đó.

Con số này trước được cho là 50 triệu theo người tiết lộ thông tin Christopher Wylie.

Trong một cuộc họp báo, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg nói "rõ ràng chúng tôi đáng lẽ phải làm nhiều hơn, và chúng tôi sẽ tiếp tục".

Ông nói từng cho rằng khi Facebook cung cấp cho một người lập trình các công cụ, thì đó là trách nhiệm sử dụng công cụ thuộc về người đó.

Nhưng ông nói "đã sai khi nhìn lại" vì có một cái nhìn hạn chế như thế.

Ông nói: "Hôm nay, theo những gì chúng tôi được biết ... Tôi nghĩ chúng tôi cần có một cái nhìn rộng hơn về trách nhiệm của mình".

"Chúng tôi không chỉ thiết lập các công cụ mà còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả có thể xẩy ra cho những người sử dụng công cụ của mình."

Ông Zuckerberg cũng tuyên bố là một cuộc điều tra nội bộ cho thấy có một vấn đề mới. Các nhân tố xấu đã lạm dụng một tính năng cho phép người dùng tìm kiếm nhau bằng cách nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại vào hộp tìm kiếm của Facebook.

Kết quả là nhiều thông tin cá nhân đã bị "nạo" và khớp với các chi tiết liên lạc đã được thu thập từ những nơi khác.

Facebook giờ đã chặn hoạt động này.

Bản quyền hình ảnh FAcebook Image caption Một cảnh báo sẽ nhắc nhở người dùng loại bỏ các ứng dụng họ không dùng ngừng truy cập vào dữ liệu của họ,.

Ông Zuckerberg nói: "Có thể cho rằng nếu bạn đã bật cài đặt mặc định, thì trong vài năm gần đây ai đó có thể đã truy cập thông tin công khai của bạn theo cách này."

Những con số mới

Ước tính số người bị thu thập dữ liệu được tiết lộ trong blog của giám đốc công nghệ Mike Schroepfer.

BBC được biết rằng Facebook hiện ước tính có khoảng 305.000 người đã cài đặt ứng dựng This Is Your Digital Life quiz, điều này khiến việc thu thập dữ liệu trở nên khả thi. Con số dự báo trước đó là 270.000.

Khoảng 97% tài khoản cài đặt ứng dụng này ở Mỹ. Tuy nhiên, hơn 16 triệu tài khoác từ các quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng.

Tranh cãi về điều gì?

Facebook đang phải đối mặt với chỉ trích sau khi có thông tin công ty này biết rõ nhiều năm qua Cambridge Analytica đã thu thập dữ liệu từ hàng triệu người dùng Facebook, nhưng lại để Cambridge Analytica tự xác nhận việc xóa dữ liệu.

Cambridge Analytica cho biết họ đã mua thông tin từ người thiết kế ứng dụng This Is Your Life quiz mà không biết rằng nó đã thu thập dữ liệu người dùng.

Hãng này nói đã xóa tất cả các dữ liệu ngay sau khi phát hiện ra vấn đề này.

Tuy nhiên, Channel 4 News cho biết ít nhất một số dữ liệu vẫn đang được lưu hành mặc dù Cambridge Analytica quả quyết phá hủy dữ liệu.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Zuckerberg nói giờ ông nuối tiếc vì đã cho rằng tin giả trên Facebook có thể giúp Donald Trump trở thành tổng thống là "một điều điên rồ".

Khi cuộc họp báo của Facebook đang diễn ra, Cambridge Analytica đăng trên Twitter rằng hãng này chỉ thu thập dữ liệu từ 30 triệu người, chứ không phải 87 triệu - từ người phát triển ứng dụng, và một lần nữa khẳng định đã xóa tất cả các dữ liệu.

Những phát hiện mới nhất được đưa ra vài giờ sau khi Ủy ban Thương mại Nhà Hoa Kỳ thông báo rằng người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, sẽ ra làm chứng trước ngày 11/4.

Giá cổ phiếu của Facebook đã giảm mạnh trong vài tuần kể từ khi những cáo buộc xuất hiện.

Những động thái mới từ Facebook

Trong bài đăng trên blog Thứ Tư của mình, ông Schroepfer đã đưa ra những động thái mới của Facebook trong bối cảnh vụ bê bối.

Bao gồm:

quyết định không cho phép các ứng dụng của bên thứ ba xem danh sách khách mời của các trang Sự kiện và nội dung của các tin nhắn được đăng trong đó.

cam kết chỉ giữ nhật ký cuộc gọi và nhật ký tin nhắn trên Messenger trong một năm. Ngoài ra, Facebook sẽ không thông báo thời gian của cuộc gọi.

Facebook cho biết, vào tuần tới, một liên kết sẽ xuất hiện ở đầu News Feeds của người dùng hướng dẫn xem lại các ứng dụng của bên thứ ba mà họ đang sử dụng và thông tin nào đã bị chia sẻ qua các ứng dụng đó.

Tin giả

Vụ tai tiếng Cambridge Analytica xảy ra sau những cuộc tranh cãi về "tin giả" và bằng chứng cho thấy Nga đã cố gắng ảnh hưởng đến cử tri Mỹ qua Facebook.

Zuckerberg nói ông đã phạm sai lầm vào năm 2016 khi bác bỏ ý kiến rằng tin giả đã ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.

Ông nói thêm: "Mọi người sẽ phân tích tác động thực sự của việc này trong một thời gian dài."

Nhưng ông nói thêm rằng giờ ông nuối tiếc vì đã cho rằng tin giả trên Facebook có thể đã giúp Donald Trump trở thành tổng thống là "một điều điên rồ".