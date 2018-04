Facebook gửi cảnh báo tới người dùng

Bản quyền hình ảnh Facebook Image caption Người dùng Facebook sẽ thấy một trong hai màn hình này, thông báo liệu dữ liệu của họ có bị chia sẻ với Cambridge Analytica hay không.

Từ 23:00 hôm nay, giờ Việt Nam (9/4), người dùng Facebook bắt đầu được biết liệu họ có nằm trong số 87 triệu người bị xâm phạm dữ liệu cá nhân do Facebook chia sẻ với Cambridge Analytica không.

Tất cả tài khoản Facebook sẽ đều nhận được 1-2 thông báo cho biết là dữ liệu của họ có bị xâm phạm hay không.

Người dùng cũng sẽ được cho biết các ứng dụng nào họ sử dụng cùng những thông tin nào của họ mà các ứng dụng đó đã thu thập.

Facebook cũng đã đình chỉ thêm một công ty phân tích dữ liệu khác là Cubeyou để tiến hành điều tra.

Người khổng lồ công nghệ này sẽ điều tra xem liệu Cubeyou có thu thập dữ liệu cho mục đích học thuật rồi sử dụng cho mục đích thương mại hay không sau khi hợp tác với Đại học Cambridge của Anh.

Việc điều tra được thực hiện sau các cáo buộc của CNBC, liên quan đến một đố vui cá nhân mang tên "You Are What You Like" hay còn gọi là "Apply Magic Sauce".

Trong một email tuyên bố gửi tới Bloomberg, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm của Facebook Ime Archibong cho biết các ứng dụng sẽ bị cấm từ nền tảng nếu công ty dữ liệu "từ chối hoặc không" kiểm toán.

Thông tin này xuất hiện khi Giám đốc Facebook Mark Zuckerberg chuẩn bị điều trần 2 ngày trước Quốc hội Hoa Kỳ tại Washington do vụ bê bối dữ liệu người dùng gần đây.

Bản quyền hình ảnh Cambridge University / Cubeyou Image caption Một phiên bản được lưu trữ của trang web You Are What You Like. Đường link điều khoản và điều kiện đã không còn.

Trang web You Are What You Like được Cubeyou cộng tác với Trung tâm Tâm lý học Đại học Cambrigde thiết lập.

Đại học Cambridge nói rằng những người tham gia đã đồng ý dữ liệu của họ được sử dụng "cho cả mục đích học thuật và kinh doanh" như đã được ghi trong các điều khoản và điều kiện trên trang web - và thêm rằng tất cả dữ liệu đều được ẩn danh.

Tuy nhiên, theo các điều khoản và điều kiện của Apply Magic Sauce, trường đại học này nói rằng trang web này chỉ được sử dụng cho mục đích "nghiên cứu phi lợi nhuận".

"Cubeyou chỉ đơn thuần thiết kế giao diện cho một trang web sử dụng các mô hình của chúng tôi để cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về dữ liệu của họ", theo Đại học Cambridge.

"Chúng tôi đã không liên hệ với họ kể từ tháng 6/2015."

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Đại học Cambridge cũng liên quan đến vụ bê bối Cambridge Analytica, vì một trong các viện nghiên cứu của trường đã thiết lập câu đố thu thập dữ liệu theo yêu cầu thuộc quyền sở hữu của Cambridge Analytica.

Đại học Cambridge phủ nhận hợp tác với Cambridge Analytica hoặc công ty mẹ của nó là SCL và cho biết họ chưa bao giờ cung cấp dữ liệu, thuật toán hoặc bất kỳ sự thẩm định nào cho công ty này.

Cubeyou là gì?

Là một trong số các công ty được thành lập để giúp các doanh nghiệp như nhà xuất bản và nhà quảng cáo nhắm đến mục tiêu tiếp thị của họ. Không rõ liệu Cubeyou có tham gia các chiến dịch truyền bá thông điệp chính trị, giống như Cambridge Analytica đã làm.

Trên trang web của mình, công ty dữ liệu Cubeyou tự miêu tả là đang có "tất cả nguồn dữ liệu người tiêu dùng tốt nhất ở một nơi."

"Xác định người tiêu dùng không chỉ bởi nhân khẩu học hoặc thói quen tiêu dùng mà còn bằng cách tận dụng tất cả các mô tả về tính cách, sở thích và niềm đam mê của họ," Cubeyou nói.