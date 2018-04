Quy định 102 có phân biệt đối xử Đảng viên?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Quy định 102 có một số nội dung mà các đảng viên nên chú ý

Tuy Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng đã thông qua Quy định 102 từ cuối 2017, nhiều nội dung trong 37 điều trong quy định vẫn là chủ đề tranh cãi, đề cập đến các lĩnh vực trong đời một đảng viên, từ tình yêu, hôn nhân, giao lưu báo chí, mạng xã hội, cho tới sinh hoạt tâm linh.

Cụ thể, nội dung gây tranh cãi gần đây nhất là Điều 5, theo đó, đảng viên vi phạm đã qua đời nếu 'vi phạm đặc biệt nghiêm trọng' vẫn bị kỷ luật.

Quy định 102 còn quy định gì đáng chú ý?

Về quan điểm hành vi chính trị, Đảng viên không được:

Có quan điểm chống Đảng và Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. (Điều 7)

Đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng".

Có biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Phát ngôn, viết hồi ký, đơn, thư công kích sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ, vu khống làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Dùng thẻ Đảng để vay tiền hoặc tài sản. (Điều 11)

Về cá nhân, không được...

Tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo (Điều 26)

Có quan hệ mật thiết với người nước ngoài mà không báo cáo

Tự ý trả lời phỏng vấn với báo chí (Điều 10)

Không xem bói, xóc thẻ, nhờ thầy yểm bùa (Điều 34)

Không quấy rồi tình dục (Điều 33)

Ngoài ra về người thân, Đảng viên có thể bị kỷ luật nếu:

Thiếu trách nhiệm quản lý, giáo dục để vợ/chồng, con phạm tội (Điều 13)

Bổ nhiệm...người thân là bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột không đúng quy hoạch, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. (Điều 11)

Tạo điều kiện để bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực mình hoặc đơn vị mình trực tiếp phụ trách trái quy định nhằm trục lợi. (Điều 16)

Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước, ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép (Điểu 26)

Có con kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thái độ chính trị có hành vi chống Đảng và Nhà nước. (Điểu 25)

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định. (Điều 27)

Và nếu bị kỷ luật thì…

Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức.. thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật.

Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét, kết luận, không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng.

"Trong bối cảnh đạo đức của cán bộ suy thoái, tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa thì những quy định này rất chặt chẽ, chi tiết, cụ thể, có tác dụng hạn chế những hành vi từ nhỏ nhất cho đến hành vi lớn hơn đều phải ở trong khuôn khổ," nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Trần Ngọc Đường nói, theo VOV.

"Nếu anh đã tham gia vào một tổ chức chính trị, nhất là tổ chức Đảng thì anh phải tuân theo," ông Đường nói thêm.

Theo niên biểu Đảng CSVN khi nói về Đại hội Đảng 12 năm 2016 thì đảng này có 4,5 triệu thành viên.

Và có gần 8 triệu đội viên thiếu niên tiền phong trên tổng số 12 triệu trẻ em.

Dư luận trên mạng xã hội nói gì?

Hưng Phạm Ngọc: Quy định 102/TW mà ông Vượng ký ban hành đầu tháng 12 đề xuất khai trừ đảng với đảng viên đòi thực hiện tam quyền phân lập và XHDS lẽ dĩ nhiên là một bước lùi.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ "tại sao", thì quy định trên cho thấy trong ĐCS có những "phân tử" đòi cải cách thông qua thực hiện TQPL và phát triển XHDS.

Không những thế, những "phần tử" này đang phát triển ảnh hưởng ở mức độ đủ đe dọa để ông Vượng và các đồng chí cảm thấy cần sớm phải có biện pháp dập tắt.

Nguyễn Anh Tuấn: Đảng viên từ nay:

- Nếu quấy rối tình dục sẽ bị Khiển trách (Điều 33);

- Nếu ủng hộ "tam quyền phân lập" (gồm tòa án độc lập), "xã hội dân sự" sẽ bị Khai trừ (Điều 7);

Như vậy, có thể tóm tắt tinh thần chỉ đạo của đảng trong xử lý đảng viên tới đây như sau: "Dâm ô thì khiển trách/Cải cách thì khai trừ".

Hoa TD: Ông TS Cao Đức Thái nói rằng "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập", "tam quyền phân lập" và "kinh tế thị trường tự do", là theo mô hình ngoại nhập.

Vậy xin hỏi ông, cái mô hình không tưởng "xã hội chủ nghĩa" là từ đâu ra?

Dương Quốc Chính: Anh em nào trót vào đảng thì tốt nhất là đừng vào FB, hoặc chịu khó dùng nick ảo đi, đã muốn dùng FB thì log out khỏi đảng. Chứ còn dùng nick chính chủ lại chẳng may like nhầm stt PĐ thì tan tành sự nghiệp. Chẳng may con cái nghịch điện thoại lại bấm nhầm nút share stt PĐ nữa là không thể cứu vãn nổi.