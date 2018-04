Bloomberg chi 4,5 triệu đôla cho Thỏa thuận Paris

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Michael Bloomberg nói ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ trở lại hiệp định khí hậu

Cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg nói ông sẽ tài trợ 4,5 triệu đôla thay cho cam kết tài chính của Mỹ đã hết hiệu lực đối với hiệp ước khí hậu Paris.

Ông nói mình có trách nhiệm giúp cải thiện môi trường sau quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận.

Việc Mỹ rút lui được công bố vào tháng 6/2017 và bị quốc tế lên án.

Biến đổi khí hậu 'tác động nhiều đến phụ nữ'

Mỹ bác tin đổi chiều về Thỏa thuận Paris

Merkel ‘đối đầu’ Trump vì vấn đề khí hậu

Thỏa thuận Paris: TQ và EU khước từ Trump

Thỏa thuận Paris đưa ra cam kết chính phủ Mỹ và 187 nước khác đồng ý giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C so với mức nhiệt độ của thời tiền công nghiệp, và sẽ tốt hơn nếu mức tăng chỉ 1,5 độ C.

"Mỹ đã cam kết và, là một công dân Mỹ, nếu chính phủ sẽ không làm điều đó thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm", ông Bloomberg nói trên kênh CBS.

"Tôi có khả năng làm điều đó. Vì vậy, tôi sẽ gửi cho họ một tấm séc cho các khoản mà Mỹ đã cam kết với tổ chức này như thể họ nhận được từ chính phủ liên bang."

Quỹ từ thiện của ông, Bloomberg Philanthropies, từng cung cấp 15 triệu đôla để bù đắp cho một khoản thâm hụt về biến đổi khí hậu năm ngoái.

Họ cho biết khoản tiền sẽ được chuyển đến Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Trump 'tin có biến đổi khí hậu'

Trump ký lệnh bỏ chính sách môi trường

Ivanka Trump 'ngồi thế chỗ bố' tại G20