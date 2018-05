Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Giới chức Trung Quốc nói bà Lưu Hà là một công dân tự do

Vợ góa của Lưu Hiểu Ba, nhà hoạt động Trung Quốc đoạt giải Nobel Hòa bình, nói bà sẵn sàng chết để phản kháng việc bị giới chức quản chế tại gia.

Bà Lưu Hà, 57 tuổi, đã bị quản thúc kể từ 2010, sau khi chồng bà được trao giải Nobel.

Bà Lưu chưa từng bị cáo buộc bất kỳ tội hình sự nào.

Ông Lưu Hiểu Ba là một trong những nhà vận động đòi dân chủ nổi tiếng nhất Trung Quốc, và là người chỉ trích nhà nước gay gắt.

Ông qua đời hồi năm ngoái, sau khi chịu án tù 11 năm về tội "lật đổ".

Lo ngại về sức khoẻ của bà Lưu Hà

Đã có những quan ngại ngày càng tăng về tình trạng của bà Lưu Hà sau cái chết của chồng bà.

Tin tức nói bà bị trầm cảm sau khi phải ở trong nhà nhiều năm, bị giám sát nghiêm ngặt; bạn bè và luật sư của bà nói họ tin rằng bà đang bị giam cầm theo kiểu "cấm cố". Các phóng viên không được phép tới thăm bà.

Các nhóm vận động trong nhiều năm qua đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho bà Lưu Hà, nhưng giới chức nói bà là công dân tự do, và rằng do đau buồn sau cái chết của chồng, bà không muốn liên hệ với ai.

Bạn của bà Lưu Hà là Liệu Diệc Vũ nói rằng ông đã nói chuyện qua điện thoại với bà vào đầu tuần rồi, và nghe bà nói rằng "chết dễ hơn là sống. Dùng cái chết để phản kháng với tôi bây giờ là điều đơn giản."

Viết trên trang web ChinaChange, ông Liệu, người hiện sống tại Đức, cho biết bà Lưu nói với ông rằng:

"Tôi chẳng có gì để sợ. Nếu tôi không thể ra đi, tôi sẽ chết trong nhà mình. Hiểu Ba đã đi xa, tôi chẳng còn gì trên thế giới này nữa."

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Lưu Hiểu Ba bị giới chức Trung Quốc coi là tội phạm, và liên tục phải ngồi tù trong suốt cuộc đời

Các nhà ngoại giao phương Tây kêu gọi Bắc Kinh cho phép bà Lưu đi ra nước ngoài, và đại sứ Đức tại Trung Quốc nói với tờ South China Morning Post rằng bà được chào đón tới Đức sống.

Hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói bà không có thông tin gì về tình hình hiện nay của bà Lưu.

"Lưu Hà là một công dân Trung Quốc. Các cơ quan Trung Quốc có thẩm quyền sẽ xử lý các vấn đề liên quan, phù hợp với pháp luật," bà Hoa Xuân Oánh nói.

Ông Lưu, 61 tuổi, là khôi nguyên Nobel Hòa bình đầu tiên chết trong khi bị giam cầm kể từ sau khi nhà hoạt động vì hòa bình người Đức Carl von Ossietzky qua đời tại Đức dưới thời Quốc xã, hồi 1938.

Ông Lưu được đưa ra khỏi nhà tù ở Liêu Ninh để chữa trị ung thư gan giai đoạn cuối nhưng sau đã tạ thế.

