Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Ông Cohen là luật sư riêng lâu năm của ông Trump

Luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận khoản tiền 500.000 đôla từ một công ty gắn liền với một "bố già" người Nga, truyền thông Mỹ cho hay.

Trích dẫn báo cáo tài chính, các báo cho biết một công ty do ông Michael Cohen thành lập cũng được chi tiền sau cuộc bầu cử năm 2016 bởi các công ty tìm ưu đãi kinh doanh của chính quyền Mỹ.

Ông Cohen cũng trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm, người tiết lộ rằng cô ta có quan hệ tình dục với ông Trump.

Luật sư của nữ diễn viên đầu tiên tiết lộ về khoản thanh toán trên Twitter hôm 8/5.

Công ty trách nhiệm hữu hạn của ông Cohen, Essential Consultants, năm ngoái nhận nửa triệu đôla từ Columbus Nova, một công ty đầu tư đóng tại New York và có liên hệ tài chính với một công ty do "bố già" Nga Viktor Vekselberg kiểm soát, theo tờ New York Times.

Đêm 8/5, một luật sư làm cho Columbus Nova cho biết rằng khoản thanh toán này là "phí tư vấn" và không liên quan gì đến ông Vekselberg.

Michael Avenatti, luật sư cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels, hé mở về vụ này trên Twitter.

Cô Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, tiết lộ cô có quan hệ tình dục với ông Trump hồi năm 2006 - một cáo buộc mà tổng thống đã phủ nhận.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Stormy Daniels nói cô được ông Cohen trả tiền để giữ im lặng về vụ quan hệ tình dục với ông Trump

Ông Cohen trả cho bà Daniels 130.000 đôla trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 để đổi lấy một thỏa thuận không được tiết lộ.

Các tài liệu thu thập được cho thấy rằng Essential Consultants cũng nhận được khoản tiền 200.000 đôla từ AT&T, công ty vận động chính quyền Trump ủng hộ thương vụ thâu tóm tập đoàn Time Warner.

AT&T xác nhận với CNN về khoản thanh toán "một số tiền chưa được tiết lộ" nhằm "thấu hiểu về chính quyền mới".

"Essential Consulting là một trong một số công ty chúng tôi liên hệ vào đầu năm 2017 để tìm hiểu về chính quyền mới", công ty cho biết hôm 8/5.

"Họ không trợ giúp pháp lý hay vận động hành lang cho chúng tôi, và hợp đồng đã kết thúc vào tháng 12/2017."