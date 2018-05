Những trang phục gây ấn tượng nhất ở Met Gala

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Gây ấn tượng mạnh với thời trang mũ: Amber Heard, Lily Collins và Rita Ora

Dạ hội thường niên Met Gala, được coi là "Oscar thời trang", là đêm quy tụ lớn nhất của ngành thời trang thế giới.

Buổi lễ có sự tham gia của nhiều ngôi sao lớn, gây quỹ cho Viện trang phục của Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York, Mỹ.

Đây là cơ hội để chiêm ngưỡng những nhân vật tuyệt đẹp mặc những trang phục tuyệt đẹp.

Chủ đề của năm nay là "Thiên thể: Thời trang và Tưởng tượng Công giáo", đây cũng là tựa đề của buổi triển lãm mới của bảo tàng Met.

Và các sao đã không gây thất vọng với những trang phục của mình.

1. Trang phục của nữ diễn viên Blake Lively mất ít nhất 600 giờ để may

Trang phục của nữ diễn viên 30 tuổi có những họa tiết vàng cầu kỳ gắn trên vải satin đỏ sẫm - phần trên là áo bodice vàng có đính đá quý.

"Bộ váy năm nay có lẽ là bộ váy yêu thích nhất của tôi," ngôi sao của phim truyền hình Gossip Girl nói với tạp chí Vogue hồi tháng Ba. "Họ đã làm dành hơn 600 tiếng để sáng tạo trang phục này, mà vẫn chưa xong."

Có nguồn tin nói đêm đó, diễn viên này phải tới buổi dạ hội trên một chuyến xe buýt đủ lớn để chứa vừa chiếc váy cồng kềnh.

2. Ca sỹ Ariana Grande mang tinh thần của vòm mái của nhà nguyện Sistine Chapel

Hãy nhìn kỹ và bạn sẽ thấy trang phục năm nay của Ariana Grande Look có những hình ảnh tôn giáo được in rất khéo léo nhưng vẫn nổi bật trong một sáng tạo của Vera Wang.

Chiếc đầm hở vai của cô có in hình bức vẽ Ngày tận thế (The Last Judgement) của danh họa Michelangelo, được giữ trong nhà nguyện Sistine ở Vatican City.

"Đây là bức vẽ trên tường sau của nhà nguyện Sistine Chapel, cảnh Ngày tận thế, và nơi Chúa quyết định ai sẽ lên thiên đường và ai xuống địa ngục," Grande giải thích.

5. Ca sỹ Nicki Minaj đóng vai quỷ

Bộ đầm đỏ của rapper Ricki Minaj đối nghịch với chủ đề "thiên đường" của buổi lễ năm nay - nhưng cô nói đó chính là ý định của cô.

"Tôi là kẻ xấu và tôi muốn đảm bảo là kẻ xấu có mặt ở đây," cô nói.

Trang phục do Oscar de la Renta thiết kế đi kèm một phụ kiện tóc cầu kỳ, được đính nhiều cây thánh giá mini.

4. Nếu không chắc, hãy mặc kiểu cửa sổ kính màu

Người mẫu Gigi Hadid lộng lẫy trong một trang phục của Versace, với nhiều mảnh ghép tượng trưng cho các miếng kính màu, và được khâu bằng chỉ vàng lấp lánh.

Cô đã tham dự Met Gala đều đặn từ năm 2015, và các trang phục của cô ngày một cầu kỳ.

Năm 2016, cô và bạn trai lúc đó, ca sỹ Zayn Malik tới dự Met Gala trong trang phục robot theo chủ đề Manus x Machina: Thời trang trong Kỷ nguyên Công nghệ.

Năm nay, chính bà Donatella Versace tự chọn thiết kế cho cô.

5. Sarah Jessica Parker mang trên đầu cả cảnh hang đá

"Tôi là người luôn theo đúng chủ đề," diễn viên phim Sex and the City từng nói, và năm nay cô cũng theo đúng tinh thần đó.

Cô mặc một bộ đầm ánh kim của Dolce & Gabbana có đuôi váy dài với họa tiết thêu vàng và trái tim đỏ.

Nhưng ấn tượng nhất là chiếc mũ cầu kỳ với cả mô hình cảnh hang đá thu nhỏ.