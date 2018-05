Tuổi thọ trên toàn cầu tăng lên - người ra đời năm 2016 sẽ sống trung bình lâu hơn 7 năm so với người ra đời 25 năm trước đó.

Hãy gõ tuổi, giới tính và nơi bạn đang sống để biết tuổi thọ bạn hoàn toàn có thể đạt được nếu sống khỏe mạnh.

Hãy điền các chi tiết để biết tuổi thọ của bạn: Bạn bao nhiêu tuổi? Điền số tuổi dưới 116 Điền tên nước bạn đang sống Search for countries Cho tôi biết tuổi thọ dành cho: Phụ nữ Nam giới Cả hai Xem kết quả Xin lỗi, bạn hãy thử lại. Vui lòng kiểm tra kết nối internet và bấm "xem kết quả" để thử lại! Tuổi thọ So với Bao nhiêu năm trong phần đời còn lại của bạn sẽ khỏe mạnh? Tuổi thọ: bạn so với thế giới Nước tôi xếp ở đâu? Châu Phi Châu Á Châu Âu Bắc Mỹ Châu Đại Dương Nam Mỹ Điền tên một quốc gia khác để xem tuổi thọ trung bình ở nước đó Search for countries Select a random Tuổi thọ trung bình từ khi sinh tại từng quốc gia (năm) Châu Phi

Châu Á

Châu Âu

Bắc Mỹ

Châu Đại Dương

Nam Mỹ Tuổi thọ trung bình toàn cầu từ khi sinh là 72 - cụ thể là 70 cho nam giới và 75 cho phụ nữ. Tuy nhiên, tuổi thọ phụ thuộc vào tuổi của bạn. Chẳng hạn, một người 69 tuổi có thể sống trung bình là 17 năm nữa.

Phương pháp tính toán:

Nguồn: Điều tra Toàn cầu về gánh nặng của bệnh - Global Burden of Disease Study 2016, với sự điều phối của Viện Đánh giá Chỉ tiêu Sức khoẻ - Institute for Health Metrics and Evaluation

Số liệu dùng trong bảng tính toán tuổi thọ được lấy từ Global Burden of Disease Study, 2016.

Tuổi thọ được tính bằng số năm trung bình một người sẽ sống, dựa trên giới tính, tuổi và quốc gia họ sống.

Nghiên cứu 'Global Burden of Disease' tính tuổi thọ căn cứ vào tỷ lệ tử vong trong nhóm lứa tuổi ở mỗi nước.

Tuổi thọ biến đổi tùy vào tuổi của người dân và tuổi thực tế họ đã đạt được. Ví dụ, một em gái sinh ra năm 2016 ở Mexico có tuổi thọ ước đoán sẽ đạt là 79, nhưng một phụ nữ cũng ở Mexico vào năm 2016 đã 65 tuổi rồi thì tuổi thọ của bà sẽ là 84.Tuổi thọ của phụ nữ đó cao hơn của bé gái kia vì bà đã đạt được 65 tuổi.

Cách tính tuổi thọ trong bảng trên cũng được làm tròn số sau khi đã bổ sung số liệu về tuổi thọ trông đợi còn lại tính theo nhóm lứa tuổi.

Tuổi thọ cũng được tính với giả định rằng bạn sống khoẻ mạnh trong toàn bộ số năm của cuộc đời, và rằng tỷ lệ tử vong và tàn phế không đổi, tính trung bình trong cuộc đời người, vì thế chúng tôi không đưa vào các tiến bộ khoa học và y tế sẽ làm cải thiện sức khoẻ trong tương lai.