苏格兰三文鱼如何走向世界？

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没有生蚝滑润，不似小龙虾美艳，不如大闸蟹生猛，它体态笨拙，却是苏格兰的“国宝”一枚，也能瞬间击中中国"吃货"的兴奋点，在中国的餐桌上享有尊贵地位。

那就是它，苏格兰三文鱼。

这鱼25年前成为第一款获颁法国农业部优质食品红色标签的外国食品。法国是欧洲最大的三文鱼市场，这枚红色标签就成了它去世界其它市场的敲门砖。

今天，它在苏格兰食物类出口清单上占头号交椅。

图片版权 Getty Images Image caption 苏格兰近海水域有大约 250 个三文鱼养殖场

苏格兰西北沿海地区有大约250个三文鱼养殖场。每个星期天，那些养了3年左右、体重达8公斤的大西洋三文鱼被渔船运到一个叫Mallaig的渔港。

一条真空吸管把它们从船上引入屠宰场的冷库。杀好的鱼从那里被运到威廉堡（Fort William）的三文鱼加工厂，清除内脏，剔除鱼骨，切割包装，然后踏上出国旅途，向世界各地出发。

从2011年获准进入中国市场后，苏格兰三文鱼开始了从养殖场到中国餐馆厨房的旅程。

就在这些大鱼离开渔场那一周的星期四，它们中的一部分已经出现在中国一些高档餐厅的餐桌上。

图片版权 SSPO Image caption 脂肪少，肉质紧，苏格兰三文鱼尤其受日本料理欢迎

苏格兰三文鱼产量不是最高，但价格则比国际价格高10%。

2016年，11000多吨苏格兰三文鱼进入远东，价值7300万英镑；同期，35000吨去了欧盟，26000吨去了美国。

据苏格兰三文鱼养殖行业组织SSPO介绍，这主要因为它们一般吃得比较好，住得比较宽敞，活动锻炼的空间较大，从而身上脂肪较少，肉质细密。

半个世纪前，苏格兰三文鱼只有野生的，是餐桌上的奢侈品。

图片版权 Marine Harvest Image caption 总部设在挪威的Marine Harvest公司1971年率先在苏格兰商业养殖三文鱼

最早认识到并把设想付诸行动的是联合利华（Unilever）集团旗下的水产部门Marine Harvest，1971年在苏格兰的Lochailort 水域首次收获养殖三文鱼。

这个部门后来独立出来，成为世界上最大的三文鱼养殖公司，总部设在挪威。

人工养殖三文鱼商业效益高，但也有争议。环保组织认为密集养殖三文鱼会破坏湖泊和海湾的野生渔业资源和生态系统。

图片版权 University of St Andrews Image caption 海虱子会减弱三文鱼的健康，影响它们生长

近来，三文鱼又遇到对手：海虱子。一个养殖场的鱼要是染上海虱子，就得赶在鱼的健康恶化前捕捞。

去年，全球三文鱼产量下降7%，苏格兰和挪威三文鱼产量下降5%，智利产量下降16%。

即便如此，作为健康食品的三文鱼在国际市场上仍是抢手货，产量下降，价格上涨，苏格兰威廉堡的渔港繁忙依旧。