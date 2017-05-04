图辑：英国女王的丈夫准备96岁后退休

爱丁堡公爵2016年共有110天出席公众活动，在英国王室成员中繁忙度排名第5。他是780个机构或组织的赞助人、主席或者成员。王室发言人说，退休后他偶尔还可能会出席一些公众活动。这是英国女王和爱丁堡公爵菲利普亲王1986年访华在长城上的合影。