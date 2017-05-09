男子“逃票”攀珠峰被拘 面临两万美元罚金

图片版权 AFP Image caption 要想攀登珠峰必须有足够资金，包括雇用向导和支持团队。

一名43岁来自南非的登山客戴维试图逃避缴纳1.1万美元的准许证就前往攀登珠峰，结果被尼泊尔官员发现，没收护照拘留。

莱恩·肖恩·戴维爬到约海拔7300米的高度后，逃到一个山洞里，但被尼泊尔当局发现并带下山，面对高达2.2万美元的罚款并蹲了几天监狱。

戴维为自己的行为做出道歉，但抱怨说，当局对待他"就像对待一个杀人犯"。

很少有人试图独自攀登海拔约8848米的世界最高峰珠穆朗玛峰（珠峰，Mount Everest，又有埃佛勒斯峰、圣母峰等译法）。

绝大多数攀登珠峰者至少要带一名向导，而且必须拥有一个设备齐全的团队在山下大本营为其提供支持。

尼泊尔也依赖世界各地的登山者为该国带来各种经济收入。

图片版权 AFP Image caption 很少有人试图独自攀登海拔约8848米的世界最高峰珠穆朗玛峰，

没钱和登山

尼泊尔官员们对法新社说，该国的登山官员们在山下大本营就注意到了戴维有些可疑。他们一路跟踪他爬到一个人迹罕至的地方，他在那边的一个山洞里悄悄搭起帐篷，但还是被发现。

戴维在社交媒体脸书Facebook上表示，登山公司根本不愿意搭理没钱的登山人士，所以"有人出卖了我"。

他说，他"在大本营受到严重的骚扰"，感觉他留在那里很可能会被人用乱石砸死。

戴维说，他的护照被当局没收，本人被送往加德满都关进牢房，还将面临罚款。