美国议员访达兰萨拉支持西藏，批评中国

图片版权 EPA Image caption 率领美国国会两党代表团访问印度会见达赖喇嘛的南希·佩洛西发誓要同流亡西藏精神领袖达赖喇嘛站在一起

近月来中国加强了对西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的批评，而且批评印度邀请达赖喇嘛参加诺贝尔和平奖得主会议，以及允许他访问中印边界争议区。

对此美国最资深的国会议员说北京的严厉谴责是"虚弱的表现"。美国国会众议院民主党领袖佩洛西表示支持达赖喇嘛和流亡政府领导洛桑·桑盖发出要求西藏获得更多自治的呼吁。

南希·佩洛西周三向中国发出最严厉的信息，表示美国议员不会放松保护西藏人权的活动，并且呼吁采取立法和贸易步骤达到目的。

美国国会跨党派高级别代表团在达兰萨拉受到达赖喇嘛和流亡藏人的欢迎。

但中国外交部说，这次访问 "对外发出了支持藏独的严重错误信号"。外交部发言人5月10日说，达赖喇嘛是“打着宗教幌子在境外长期从事反华分裂活动的政治流亡者，是'藏独'集团的总头目”。

中国还指责美国违反关于不支持'藏独'的承诺，中方对此表示坚决反对并已向美方提出严正交涉，要美国有关议员慎重处理涉藏问题，停止同达赖喇嘛任何形式的接触，并立即采取措施消除有关负面影响。

制裁中国官员？

随同佩洛西一起访问的美国民主党众议员吉姆•麦考文提交过立法草案，建议对中国实行旅行限制，因为中国严格限制外国人进入西藏地区。

他说"西藏旅行对等法"得到美国国会的大量支持，而且要让那些制定并实施在西藏政策的中国官员受到制裁。他认为那些严重违反人权的中国领导人应该被禁止前往美国，禁止让他们把资金存到美国，应该让全世界都知道他们是人权侵犯者。

率领美国国会两党代表团访问印度会见达赖喇嘛的南希·佩洛西发誓要同流亡西藏精神领袖达赖喇嘛站在一起，即使特朗普政府似乎将注意力从人权问题转移开的时候，他们也要这么做。

"缓慢而持久"

佩洛西在印度喜马拉雅山南麓的达兰萨拉达说，"我们不会撤退。我们可以慢慢做。我们也可以很持久。"赖喇嘛自1960年流亡后一直住在达兰萨拉。

佩洛西说，我们有我们的手段，我们看到机会的时候我们就能够采取行动。

就在北京加紧努力在世界舞台上孤立达赖喇嘛，西藏流亡者指中国官方加紧在西藏打压和同化掉的时候，8名美国国会议员前往印度，向81岁的诺贝尔和平奖得主提供道义支持。

佩洛西说，历届美国政府都因为没有让北京为侵犯人权负责而付出了高昂的代价，因为美国同中国发展贸易关系而忽略人权，让中国得到了极大的好处。

她对记者说，骑虎难下，骑上去了，什么时候下来要由老虎决定，"我们不能做骑虎难下的事情"。