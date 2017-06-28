克格勃间谍潜伏美国 肉包打狗有去无回 （下）

Image caption 俄国克格勃数十年里陆续派遣"沉睡间谍"深潜美国是如何暴露的？BBC记者去会见了其中一位。

俄国克格勃数十年里陆续派遣"沉睡间谍"深潜美国是如何暴露的？BBC记者去会见了其中一位借此"实现美国梦"的传奇人物。

（该报道的上篇披露了东德出生的迪特利奇冒名顶替10岁死亡的美国小男孩巴斯基成功潜入美国、从事间谍工作的初期经历，但他因为履历漏洞不敢申请美国护照，工作受到局限。下面继续披露他后来的个人"传奇"）。

但现在看来，虽然没有美国护照，只要巴斯基人在美国，并且可以自由地到处乱串，又没有被美国当局发现，这就让莫斯科很满意了。这是为什么呢？

他说："他们最关心的是：在假使发生战争的情况下有自己的人在那边。现在回想起来，我觉得这很蠢，也反映了非常陈旧的思维。"

苏联曾有过一个神秘的"伟大的非法移民"方案，一些英雄间谍（比如佐尔格）潜伏敌后，帮助俄国人在敌对国家里搜集到了关键性的战前情报，最终击败了纳粹德国。这个历史对苏联情报机构的影响久远，使得它在冷战中花费了大量时间精力试图重现历史的光辉，但效果十分有限。

巴斯基后来发现，他是苏联派遣到美国的非法移民中的"第三批"中的一个，而前两批都失败了。现在我们知道，苏联到80年代和之后都还继续派遣过"非法移民"。

你的器材不支持播放多媒体材料 巴斯基接受BBC采访视频剪辑，谈他的故事和对今天谍战的看法（英文）

他估计，与他同一时间接受培训的还有"10到12名"特工。他说，有些人可能仍潜伏住在美国，不过他觉得，如果说在美国生活了这么久还能坚持共产主义信念不动摇的话，可能让人匪夷所思。

不可能完成的任务

巴斯基对他的克格勃上级非常不满，严词批评，但称他们"非常聪明"，不过只关心如何让他的任务看上去是成功的，以取悦他们自己的上级。

但克格勃的计划也可能成功。克格勃希望让他在获得真实的美国身份证件后去欧洲工作，比如一个说德语的地区，扮演一个成功的商人角色。在变得相当富有后再回到美国，就不需要解释钱从哪里来的，而他也可以进入更有价值的圈子。

但因为他没有美国护照，这个计划搁浅。

一计不成，克格勃又施一计：让巴斯基去读书，上大学，逐渐进入美国上层社会获取更有价值的情报。在他自己看来，这是个几乎不可能完成的任务。

谍变

上学拿个文凭对他来说不是什么困难的事，因为他的"前世"是个大学教授。于是他以最优异的成绩从纽约城市大学巴鲁奇学院计算机系毕业，然后在美国最大的保险公司大都会保险公司找到一个计算机程序员的工作。

图片版权 Jack Barsky Image caption 巴斯基（右四）和大都会保险公司的同事在一起。

就像在他之前派出的一些克格勃间谍一样，随着融入美国社会生活，他开始认识到，过去他被教育西方社会是一个经济社会濒于崩溃的"邪恶"制度，这实际上是个谎言。

他说："最终改变我的态度的是"日常生活中遇到的"普通和善良的人们"。

"我感觉我的敌人并不是真的邪恶。所以我总希望最终能找到邪恶的敌人，但后来我在保险公司里还是没能找到。"

他说，"因为公司爱护员工的文化"，大都会保险公司对他像家一样。

黎明之前

巴斯基的共产主义信念动摇还不是他向他的克格勃上级隐瞒的最大秘密。

1985年，他娶了一个来自圭亚那的非法移民女子，两人生了个女儿。

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克格勃“伟大的非法移民计划”

图片版权 Getty Images Image caption • 2010年，美国宣布揭露10名在美的"沉睡特工"，其中包括安娜·查普曼

苏联最早于1919年开始派遣"非法移民"特工，以假身份居住在欧洲各地

和派往各国的"常驻特工"（通常是以外交官身份）不同的是，"非法移民"特工一旦被捕没有刑事豁免权

根据米特罗欣档案的揭密，苏联最早于1921年派出 "非法移民"潜入美国

最著名的"非法移民"包括二战中曾以纳粹德国驻日本记者身份获悉纳粹即将入侵苏联的理查德·佐尔格，以及1957年在美国被捕的"千面谍王"鲁道夫·阿贝尔

2010年，美国宣布揭露10名在美的"沉睡特工"，其中包括安娜·查普曼（上图）

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他知道，他有两个家庭和两个身份，迟早他必须做出选择。

1988年，莫斯科认为美国联邦调查局正在追踪已经潜伏10年之久的巴斯基，于是突然下令召回他，要求他带上加拿大的出生证和美国的驾照，然后立即逃离美国。

他犹豫彷徨了一个礼拜。他真能忍心也许要和心爱的小女儿永别吗？

但克格勃已经失去耐心。一天早上，他在地铁站台上接到了另一个潜伏特工的最后通牒："你必须赶紧回家，否则你死定了。"

色戒

通过和他在莫斯科的上级的讨论，巴斯基认为苏联最担心美国的有3件事。

他已经了解苏联的反犹态度，以及对里根总统可能发动核战导致世界末日提前的恐惧。同时他也了解苏联认为自己在艾滋病疫情问题上占据道德制高点，并决心不让祖国受到传染。

"于是我给莫斯科发了一封密写信，说我传染了艾滋病，无法返回，只能在美国接受治疗。我也告诉莫斯科我不会叛变和出卖情报，只是消失然后争取康复。"他没有收到回音。

开始的时候，巴斯基总记得地铁站台上收到的警告，惶惶不可终日担心生命安全。过了几个月后，克格勃和联邦调查局都没有来敲他的门，这让他放松下来，像一个典型的美国中产阶级人士一样，舒服地在纽约安居，享受物质生活，做起他的"美国梦"。

但是他的内心的矛盾还存在。"我忠于共产主义的信仰，忠于我的祖国和俄国，这种情感仍然强烈。你可以说这是一种'软背叛'，并不是出于意识形态，而是出于对我的女儿的爱。"

解密

终于，有一天到来。在苏联解体、苏东共产主义集团崩溃后，1992年，克格勃高级档案官员瓦西里·米特罗欣叛逃西方，携带了海量的苏联克格勃机密，其中就包括巴斯基的"前世"身份。

但美国联邦调查局没有立即对他采取行动，而是秘密监视了他3年之久，甚至在他隔壁买了房子，以搞清楚他到底是不是个克格勃间谍，并且是否还在活动。

最后，他们在秘密录音中听到巴斯基自己的招供：他的妻子要和他离婚，他在家里与她在厨房的吵架中说："我是个德国人，以前是克格勃的特工，他们要召回我，但是我为了你和孩子才不顾一切留下，这对我很危险，留在美国是我为这个家做出的牺牲。"

但他的妻子听到这段话后更坚定要离开他："如果他们来抓你，这对我来说意味什么？"

这就是联邦调查局抓捕他需要的证据，于是他们出动了。

当联邦调查局特工雷利在大街上拦下他的车抓捕他、出示证件时，巴斯基显示了幽默的一面。他回答说："你们怎么磨蹭到现在才来？"

破茧化蝶

巴斯基和联邦调查局审讯人员对答轻松，招供了他所知道的所有克格勃的秘密，但他也担心进监狱，担心他在美国的家人，虽然他的婚姻和家庭的破裂已经无法挽回。

对他来说，幸运之神降临。在经过各种审问和测谎仪的考验后，联邦调查局认定他不会再对美国造成危害，将他无罪释放。

而且，鉴于他已经无家可归，联邦调查局还帮助他申请办理美国护照。曾抓捕他的特工雷利则成了他的好友和高尔夫球友，并协助他找到了真正的巴斯基的父母。后者则同意他使用他们已故的孩子的姓名作为他的"今生"的姓名。

巴斯基对这个案子的决策者的开明非常感激。他重新开始了新生，第3次结婚，又生了一个女儿。他从一个坚定的共产主义无神论者变成了定期上教堂的基督徒，找到了上帝。

他也曾试图和第一任在德国的妻子格林德联系，但后者根本不愿再搭理他。

不过，他说："我和（在德国的）儿子马蒂亚斯及儿媳关系很好。现在我已经做了爷爷。我们通电话聊天，比如说聊到美国队和德国队的足球比赛的时候，我说'我们'是指美国，我已经不再是个德国人。破茧化蝶的故事已经讲完了。"