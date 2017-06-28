澳洲最新人口统计：华裔印度裔成主要移民？

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚人口结构正在变化。

澳大利亚最新发布的人口普查数据显示，澳洲人口已达2440万，但来自亚洲的移民越来越多，普通话已成澳洲第二大语言。

这份最新发布的2016年人口普查报告有哪几大亮点？

亚裔移民更多而欧裔移民更少？

据澳洲统计局公布的数据显示，截至2016年12月31日，澳洲人口已达2440万人，其中近三分之一居住在首府城市。

数据还反映了澳洲人口老化、亚洲移民取代欧洲移民的趋势。

人口普查数据显示，近一半澳洲人（49%）出生在海外，或父母当中有一位出生在海外。2001年，仅有24%在海外出生的移民来自亚洲。与此相比，欧洲移民从2001年的52%降至2016年的34%。

过去五年中，澳洲人口增加了近200万。其中，华裔人口增长迅速，全澳华裔人口突破121万。

而华裔移民较多聚居在各大城市，特别是新南威尔士州。

下面以悉尼为例，我们来看看悉尼部分郊区的华裔人口比例：

悉尼Hurstville区 - 49.4%

悉尼Rhodes区 - 44.5%

悉尼Burwood区 - 45.1%

悉尼Chatswood区 - 34.1%

悉尼Eastwood区 - 38.4%

悉尼Allawah区 - 29.5%

悉尼Campsie区 - 31%

悉尼Ultimo区 - 36.6%

悉尼Haymarket区 - 31.9%

悉尼Homebush West区 - 25.5%

悉尼Wolli Creek区 - 31.1%

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华人成为主要移民群体？

澳洲统计局数据显示，与五年前相比，澳洲多了130万移民，其中19.1万人来自中国，16.3万人来自印度。

澳洲居民中出生在英国的人最多。在50年前，出生在中国和印度的人数不足澳洲总人数的2%，但是今天的比例已升至16%。

过去十年里从中国和印度来的移民人数是从英国来的人数的三倍多。

来自中国、印度、菲律宾、越南和马来西亚的移民人数已超过来自欧洲和新西兰的移民。

"典型的"澳洲人长什么样？

据澳洲2016年人口普查结果显示，"典型的"澳洲人是一名38岁女性，暂且称她为"克莱尔"（Claire），出生在澳洲，英裔祖先，已婚有丈夫和两个小孩。十年前，"典型的"澳洲人年轻一岁，是一位只有37岁的女性，她与丈夫和两个孩子住在澳洲州府城市郊区的三房独立屋中。

澳洲"典型"移民来自英国，但是每个州的典型移民特征不同。比如，昆士兰州的"典型"移民出身在新西兰；在维多利亚州则是出生在印度；新南威尔士州的"典型"移民则出生在中国，而十年前，新州"典型"移民还是一名出生在英国的女性。

图片版权 Getty Images Image caption 墨尔本将取代悉尼成为澳大利亚第一大城市吗？

澳洲人都信仰宗教吗？

澳洲最新人口普查数据显示，越来越多的人没有宗教信仰，而且，无信仰的澳洲人比例首次从2001年的16%升至29.6%，并首次超过天主教徒。澳洲天主教徒比例从2011年25.3%降至22.6%。

澳洲信奉天主教的人口比例为22.6% ，圣公会（13.3%），联合教会（2.6%），伊斯兰教（2.6%），佛教（2.4%），印度教（1.9%），其它宗教（0.8%），锡克教（0.5%）和犹太教（0.4%）。

未有填写宗教问题的人士占填写问卷总人数9.6%。

墨尔本人口将超越悉尼吗？

此次人口普查数据还显示，墨尔本将超越悉尼，成为澳洲人口最多的城市。

统计结果显示，过去五年里，悉尼人口上涨9.8%，达482.3万人，仍是澳洲第一大城市，但平均每周人口增长为1656人；墨尔本人口增长12.1%至448.5人，平均每周人口增长为1859人。

多少人在家中说英文和普通话？

在家中只讲英文的人数首次超过1700万，比五年前增加了50万人。

英国仍然是澳洲最大语言，但普通话（2.5%）已排在第二位，阿拉伯语 （1.4%）第三，粤语（1.2%）和越南语（1.2%）名列第四，意大利语 （1.2%）降至第五位。

换句话说，澳洲有59.67万人在家说普通话，比五年前增长1.6%；32.17万人在家说阿拉伯语，增长1.3%；28.09万人在家说广东话，增长1.2%。